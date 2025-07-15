Почему затянулось строительство «школы будущего» в Уральске

Заказчик объекта АО «Samruk-Kazyna Construction» в ответе на официальный запрос агентства Kazinform разъяснило причину задержки строительства. Как сообщила пресс-служба, подрядчиком было определено ТОО «Жайык жарыгы».

Поскольку местные исполнительные органы заменили участок под строительство школы, договор с подрядчиком был заключен только в ноябре 2023 года.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями зимой заливка фундамента была отложена на три месяца и продолжилась весной 2024 года. На сегодняшний день строительно-монтажные работы выполнены на 65%. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада здания, проведению внутренних инженерных сетей, внутренняя отделка и благоустройство. Работа по учебному заведению будет завершена до 30 августа этого года, к новому учебному году объект будет готов, — говорится в официальном ответе.

По информации от АО «Samruk-Kazyna Construction», в Западно-Казахстанской области также будут сданы в эксплуатацию до 30 августа школа на 1 200 мест в селе Достык Байтерекского района и школа на 600 мест в Байконысе.

В Борлинском районе в селе Пугачево и на улице М.Ихсанова в городе Аксай до 30 октября будут сданы в эксплуатацию школы на 300 мест. До 15 декабря будет завершено строительство школы на 900 мест в микрорайоне № 13 города Аксай.

Кроме того, в школе, которая строится на лице Жангир хана в Уральске, будут учиться дети, живущие в садово-огородном товариществе «Зачаганский». Они добираются в школу-лицей № 38 имени А.Молдагуловой и № 18 в Бортау.

Как сообщила директор школы-лицея № 38 имени А.Молдагуловой Акуштап Суингалиева, из «Зачаганского» учится 1 070 школьников.

Напомним, в феврале этого года аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил, что в 2025 году в регионе планируется строительство 17 новых школ.