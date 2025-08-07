Сколько школ откроется в Восточном Казахстане к новому учебному году

Новые школы в областном центре

Три новые школы появятся в Усть-Каменогорске, где численность населения ежегодно растёт, а нагрузка на учебные заведения остаётся высокой.

— Среди них — школа № 40 на улице Увалиева на 600 мест, в 19 микрорайоне. Обучение здесь будет полностью на казахском языке. На улице Тимофеева на Бабкиной мельнице открывается школа № 31. Она рассчитана на 300 учеников и будет принимать детей на казахском и русском языках, — сообщили в управлении образования области.

Третья школа, рассчитанная на 600 учеников, построена также в 19-м микрорайоне, на улице Есенберлина. Здесь обучение тоже будет вестись на казахском языке.

— Эти школы помогут существенно снизить переполненность учебных заведений в городе и создать комфортную образовательную среду. Школы спроектированы с учётом современных стандартов, оснащены всем необходимым для качественного образовательного процесса, — добавили в управлении образования.

Доступ к качественному образованию в районах

В Глубоковском районе в селе Белоусовка завершается строительство школы № 2 на 300 мест. Она станет ещё одним объектом проекта «Келешек мектеп» и будет работать в двух языковых форматах — казахском и русском. В Зайсане открывается Саурыкская школа на 300 мест — здесь обучение будет вестись исключительно на казахском языке.

— С 2023 по 2025 годы в рамках нацпроекта предусмотрено строительство семи новых школ на 3000 мест. Только в 2024 году завершены работы по пяти объектам — это 2100 новых учебных мест в Усть-Каменогорске, Риддере, в Шемонаихе и Глубоковском районе, — уточнили в ведомстве.

В этом году школы открываются в Усть-Каменогорске (две на 900 мест), Риддере (600 мест), Шемонаихе (300 мест) и Глубоковском районе (300 мест).

Взамен устаревших зданий — новые школы

В регионе стартовало строительство ещё шести школ на 450 мест, которые заменят старые неприспособленные здания. Работы идут по заключённому меморандуму, и охватывают преимущественно отдалённые сельские районы:

село Самарское, Самарский район — учебно-административный центр на 150 мест;

село Саржыра, Зайсанский район — школа на 50 мест;

село Тоскайын, Маркакольский район — школа на 100 мест;

село Сарыолён, Тарбагатайский район — на 50 мест;

село Кыстау-Курчум, Курчумский район — 50 мест;

село Кайнарлы, Маркакольский район — учебно-административный центр на 50 мест.

Планы до 2028 года

В перспективе в регионе с 2026 до 2028 года предусмотрено строительство ещё трёх школ на 1200 мест за счёт средств областного бюджета.

Усть-Каменогорск, микрорайон «Спорт» — 600 мест;

23-й микрорайон Усть-Каменогорска — 300 мест;

село Прапорщиково, Глубоковский район — 300 мест.

