Сколько школ откроется в Восточном Казахстане к новому учебному году
В Восточном Казахстане ко Дню знаний распахнут двери пять новых школ. Четыре из них построены по национальному проекту «Келешек мектеп», направленному на создание современных и комфортных условий для учащихся, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
Новые школы в областном центре
Три новые школы появятся в Усть-Каменогорске, где численность населения ежегодно растёт, а нагрузка на учебные заведения остаётся высокой.
— Среди них — школа № 40 на улице Увалиева на 600 мест, в 19 микрорайоне. Обучение здесь будет полностью на казахском языке. На улице Тимофеева на Бабкиной мельнице открывается школа № 31. Она рассчитана на 300 учеников и будет принимать детей на казахском и русском языках, — сообщили в управлении образования области.
Третья школа, рассчитанная на 600 учеников, построена также в 19-м микрорайоне, на улице Есенберлина. Здесь обучение тоже будет вестись на казахском языке.
— Эти школы помогут существенно снизить переполненность учебных заведений в городе и создать комфортную образовательную среду. Школы спроектированы с учётом современных стандартов, оснащены всем необходимым для качественного образовательного процесса, — добавили в управлении образования.
Доступ к качественному образованию в районах
В Глубоковском районе в селе Белоусовка завершается строительство школы № 2 на 300 мест. Она станет ещё одним объектом проекта «Келешек мектеп» и будет работать в двух языковых форматах — казахском и русском. В Зайсане открывается Саурыкская школа на 300 мест — здесь обучение будет вестись исключительно на казахском языке.
— С 2023 по 2025 годы в рамках нацпроекта предусмотрено строительство семи новых школ на 3000 мест. Только в 2024 году завершены работы по пяти объектам — это 2100 новых учебных мест в Усть-Каменогорске, Риддере, в Шемонаихе и Глубоковском районе, — уточнили в ведомстве.
В этом году школы открываются в Усть-Каменогорске (две на 900 мест), Риддере (600 мест), Шемонаихе (300 мест) и Глубоковском районе (300 мест).
Взамен устаревших зданий — новые школы
В регионе стартовало строительство ещё шести школ на 450 мест, которые заменят старые неприспособленные здания. Работы идут по заключённому меморандуму, и охватывают преимущественно отдалённые сельские районы:
- село Самарское, Самарский район — учебно-административный центр на 150 мест;
- село Саржыра, Зайсанский район — школа на 50 мест;
- село Тоскайын, Маркакольский район — школа на 100 мест;
- село Сарыолён, Тарбагатайский район — на 50 мест;
- село Кыстау-Курчум, Курчумский район — 50 мест;
- село Кайнарлы, Маркакольский район — учебно-административный центр на 50 мест.
Планы до 2028 года
В перспективе в регионе с 2026 до 2028 года предусмотрено строительство ещё трёх школ на 1200 мест за счёт средств областного бюджета.
- Усть-Каменогорск, микрорайон «Спорт» — 600 мест;
- 23-й микрорайон Усть-Каменогорска — 300 мест;
- село Прапорщиково, Глубоковский район — 300 мест.
