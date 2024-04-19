Сколько нового жилья построили в Казахстане в марте

В Казахстане по итогам марта ввод квартир вырос почти на 60% и составил 10,5 тысячи единиц. Это на 57% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в Первом кредитном бюро, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, чуть более половины общего прироста обеспечил Алматы. Число квартир, введенных в городе, к тому же месяцу 2023 года утроилось, достигнув 3 тысяч единиц. Таким образом, доля Алматы в общем объеме ввода составила 29%. В Первом кредитном бюро напомнили, что в феврале она равнялась скромным 7%.

Показатель Астаны оказался еще выше — 3,7 тысячи единиц. Однако в годовом выражении он прибавил лишь 11%. В целом, на столицу приходится 35% всего ввода.

Аналитики добавили, что рост общего числа введенных квартир отмечается и по итогам первого квартала — на 20%, до 25,4 тысячи единиц. В этом случае Астана сформировала 70% совокупного прироста. По итогам января-марта в городе было введено 11,2 тысячи квартир (+34%). Тем временем Алматы — 4,7 тысячи единиц (-7%).

Напомним, с 1 мая 2024 года в Казахстане запускается новая льготная ипотека «Наурыз». Оператором программы станет Отбасы банк. В организации назвали условия и особенности программы.

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1 марта в Казахстане стартовала новая жилищная программа «Отау» — уже успешно принято 15 тысяч заявок. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщила директор АО «Отбасы банк» города Алматы Данагул Тусупова.