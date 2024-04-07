Защита от неожиданных рисков: зачем в Казахстане нужно страховать жилье

Жилье для многих из нас не только место проживания, но и ценное имущество, которое требует защиты от различных рисков. Страхование жилья не является гарантией того, что с вашей квартирой или домом никогда и ничего не случится, но при наступлении экстренной ситуации страховка даст возможность покрыть расходы на восстановление жилья. В страховой компании «Jusan Garant» агентству Kazinform рассказали о том, от чего казахстанцы могут застраховать жилье, как получить страховку за страховой случай и когда страховка не поможет.

От чего страхуют жилье?

Помимо потопа, устроенного соседями, в результате которого, как правило, наступает большинство страховых случаев, казахстанцы могут застраховать жилье от пожаров, взрывов, удара молнии и землетрясения. Взлом квартиры злоумышленниками, сопровождаемый грабежом и разбоем, а также разрушения вследствие различных стихийных бедствий также покрываются страховым полисом. Кроме того, можно застраховать жилье от наезда различных видов транспорта и даже от падения пилотируемых летательных аппаратов и их частей.

— В этом случае речь идет о добровольном страховании. Клиент может приобрести договор страхования с покрытием нескольких рисков либо выбрать один из них, — сообщил первый заместитель председателя правления АО «Страховая компания „Jusan Garant“ Рамазан Асилов.

Помимо собственного жилья, можно застраховать отдельно ответственность перед соседями на случай причинения вреда имуществу в результате затопления либо пожара. В таком случае расходы на ремонт соседского жилья будут компенсироваться за счет выплат страховой компании.

Сколько это стоит?

Все казахстанские компании, занимающиеся страхованием жилья, имеют собственные программы страхования, в которых предусмотрены стандартные условия в зависимости от потребностей клиентов по покрытиям и т. д. К примеру, в «Jusan Garant» тариф варьируется в среднем от 0,15% — 0,3% от стоимости имуществав зависимости от выбранных пакетов рисков и безусловной франшизы — части убытка, не подлежащей возмещению страховщиком.

По страхованию ответственности перед соседями в среднем страховой тариф здесь составляет от 1%.

— При комплексном страховании недвижимого имущества и ответственности перед соседями возможны льготные условия по страховым тарифам по страхованию имущества и ответственности перед соседями, — пояснили в страховой компании.

Когда страхование не поможет

Существуют некоторые факторы, при возникновении которых страховая компания можетотказать в выплате. Это может случиться, если клиент страховой компании будет уличен впопытке намеренного создания страхового случая — поджоге, порче водопроводной системыи так далее. Страховые случаи, наступившие из-за постепенно действующих причин вродесильной ржавчины или коррозии на трубах, также будут сопровождаться отказом в страховой выплате.

С полным перечнем исключений из покрытий по договору клиенты могут ознакомиться, запросив в страховой компании типовые договора страхования либо правила по страхованию имущества и ответственности перед соседями.

Куда обращаться при страховом случае

При наступлении страхового случая следует связаться со страховой компанией по короткому бесплатному номеру 3264 и сообщить о произошедшем. В call-центре у вас примут устное заявление и проконсультируют относительно дальнейших действий. Здесь же подскажут, какие документы потребуются для получения страховых выплат. Затем в помощь клиенту направляется аварийный комиссар, который производит осмотр поврежденного имущества.

Как получить компенсацию за страховой случай

В зависимости от того, какая именно экстренная ситуация произошла с вашим жильем, вам потребуются разные документы. Полный их перечень сразу предоставляется клиенту. После рассмотрения дела страховая компания производит выплату в установленные сроки.

Страхуют ли казахстанцы жилье

По данным аналитиков, казахстанцы зачастую приобретают имущественное страхование, только если их обязывает банковское или другое учреждение.

— За последнее время в Казахстане мы наблюдаем рост стихийных бедствий таких как землетрясение, наводнение и лесные пожары, в связи с чем сегодня наблюдается тенденция роста по обращениям. Казахстанцы стали чаще страховать свое жилье, с целью обеспечения безопасности своей и своих близких, — резюмировали в страховой компании.

Специалисты напоминают о том, что страхование жилья играет важную роль в обеспечении безопасности и финансовой защиты вашего дома и имущества. При возникновении чрезвычайных ситуаций, правильно выбранный страховой полис, если и не избавит полностью от проблем, то как минимум, сэкономит вам деньги и нервы.