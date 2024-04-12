По новой ипотечной программе «Наурыз» не предусмотрена смена залога

С 1 мая 2024 года в Казахстане запускается новая льготная ипотека «Наурыз». Оператором программы станет Отбасы банк. В организации назвали условия и особенности программы, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2024 году на реализацию программы «Наурыз» планируется выделить 300 млрд тенге, далее – по 200 млрд тенге в год. Таким образом, в течение восьми лет общая сумма финансирования ипотеки составит 1,7 трлн тенге.

Условия программы «Наурыз»: первоначальный взнос от 20%;

ставка по кредиту для социально уязвимых категорий граждан, стоящих в очереди на жилье – 7% (ГЭСВ от 7,2% до 9%);

ставка по кредиту для всех категорий граждан – 9% (ГЭСВ от 9,2% до 11,8%);

срок кредитования от шести месяцев до 19 лет.

Первые восемь лет участник программы оплачивает предварительный заем по ставке 7-9% годовых в зависимости от категории участника. Затем он переходит на жилищный заем, где ставка составит от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%) годовых.

По предварительному займу первоначальный взнос зачисляется на депозит клиента банка, а взамен он получает заем в размере 100%. И сумма платежа по такому займу будет состоять из двух частей – одна часть суммы будет идти в счет погашения кредита, другая часть направляется на депозит для пополнения его до необходимых 50%.

В Отбасы банке отметили, что пополнение депозита до 50% – это правило системы жилищных строительных сбережений, которое необходимо выполнять.

Пока на депозите копятся деньги до необходимых 50% во время предварительного займа, будет начисляться вознаграждение банка 2% годовых и премия государства 20%, но не более 200 МРП (738 400 тенге). ГЭСВ по такому депозиту будет – от 2,4% до 14% годовых (с учетом премии государства).

Когда на депозите накопится 50% от суммы займа, средства идут в счет погашения кредита, участник программы переходит на жилищный заем и оплачивает остаток суммы по более низкому проценту – от 3,5% (ГЭСВ от 3,6% до 4,4%) до 5% (ГЭСВ от 5,1% до 6,9%).

- В программе смогут принять участие все казахстанцы, в том числе и представители социально уязвимых слоев населения, стоящих в очереди на жилье, работающая молодежь, молодые семьи, получатели жилищных выплат, вкладчики Отбасы банка, жители моногородов, районных центров и сельских населенных пунктов», – заявили в Отбасы банке в ответ на запрос агентства Kazinform.

Для участия в программе «Наурыз» нужно выполнить следующие действия: открыть депозит в Отбасы банке (в случае его отсутствия). Возраст депозита не имеет значения;

на депозите должно быть не менее 1 млн тенге. Эти деньги можно внести непосредственно перед подачей заявки;

у потенциального участника, его супруга/супруги или детей не должно быть в собственности недвижимости в течение последних дней. Если человек не состоит в браке, то проверят только его, родители в таких случаях в учет не идут;

нужно иметь официальный доход, в течение последних шести месяцев. открыть депозит в Отбасы банке (в случае его отсутствия). Возраст депозита не имеет значения;на депозите должно быть не менее 1 млн тенге. Эти деньги можно внести непосредственно перед подачей заявки;у потенциального участника, его супруга/супруги или детей не должно быть в собственности недвижимости в течение последних дней. Если человек не состоит в браке, то проверят только его, родители в таких случаях в учет не идут;нужно иметь официальный доход, в течение последних шести месяцев. открыть депозит в Отбасы банке (в случае его отсутствия). Возраст депозита не имеет значения;на депозите должно быть не менее 1 млн тенге. Эти деньги можно внести непосредственно перед подачей заявки;у потенциального участника, его супруга/супруги или детей не должно быть в собственности недвижимости в течение последних дней. Если человек не состоит в браке, то проверят только его, родители в таких случаях в учет не идут;нужно иметь официальный доход, в течение последних шести месяцев.

В Отбасы банке отметили, что к доходу относится зарплата от трудовой деятельности, прибыль от предпринимательства, заработок по договору возмездного оказания услуг, получаемая стипендия и жилищные выплаты. Если дохода будет недостаточно, то участник программы может привлечь до двух созаемщиков (не обязательно родственников).

В банке также отметили, что по программе «Наурыз» не предусмотрена смена залога. Поэтому продать квартиру вы сможете только после того, как погасите ипотеку. После этого Отбасы банк никак не контролирует передачу имущества.