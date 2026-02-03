Сколько новых случаев рака выявили в Казахстане

Как сообщила на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Айша Молдашева, рост заболеваемости отмечается во всех регионах страны. При этом показатель смертности составляет 62,3 на 100 тысяч населения. Вместе с тем за последние пять лет смертность от онкологических заболеваний снизилась на 14%.

— На динамическом наблюдении по республике на сегодняшний день находятся 246 178 онкологических пациентов. По сравнению с 2024 годом рост составил 6,6%. Из числа впервые выявленных случаев 51% — это лица трудоспособного возраста (более 43 тысяч человек), 0,9% — дети в возрасте от 0 до 14 лет, еще 47,8% — граждане старше 65 лет, — отметила Айша Молдашева. Фото: РСК

В структуре заболеваемости лидирующие позиции по-прежнему занимают рак молочной железы, колоректальный рак, рак легкого, рак желудка и рак шейки матки. При этом в структуре смертности первое место сохраняет рак легкого.

Спикер подчеркнула, что рост показателей заболеваемости во многом связан с расширением скрининговых программ и улучшением ранней диагностики.

— Именно скрининговые программы сегодня оказывают большое влияние на раннее выявление онкологических заболеваний. Наибольшую долю среди локализаций, диагностируемых на первой-второй стадиях, составляют рак молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак. В совокупности эти три нозологии формируют около 40% всех случаев онкологических заболеваний, выявляемых на ранних стадиях. Это наглядно подтверждает эффективность организованных скрининговых программ, которые позволяют своевременно начинать лечение и существенно повышают шансы пациентов на долгую и качественную жизнь, — сказала она.

Отдельное внимание уделяется укреплению кадрового потенциала онкологической службы. В настоящее время в системе здравоохранения страны работают свыше 1,7 тысяч специалистов онкологического профиля, при этом по итогам прошлого года дефицит кадров составил 138 врачей.

Для поэтапного восполнения нехватки специалистов реализуются программы подготовки через резидентуру, а также курсы повышения квалификации с учетом потребностей регионов. Параллельно формируется устойчивый кадровый резерв для онкологических центров, в том числе на базе профильных научных и образовательных организаций.

