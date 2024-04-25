Сколько незаконных объектов снесли в горах вблизи Алматы

В Алматы продолжают ужесточать контроль за строительством, в том числе в горной местности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля, с начала года на строительных объектах города проведено 377 внеплановых проверок и выдано 211 предписаний на устранение нарушений. В прошлом году проведены 1074 проверки и выданы 634 предписания.

- С начала прошлого года в суды направлено 206 исковых заявлений за нарушения строительных норм, разбирательства по 100 из которых продолжаются, - отметили в ведомстве.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством, в частности, в горной местности. В суды были поданы иски по 45 незаконным объектам, по 36 из которых на сегодня исковые требования управления удовлетворены.

- В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, такие как «Мечта» и KHAN, - добавили в управлении.

Кроме того, по инициативе главы города в законодательство вносятся поправки по внедрению нового механизма контроля «мера оперативного реагирования», которая позволит в рамках инспектирования выявлять и пресекать нарушения при строительстве с возможностью приостановки строительных работ.

В июне 2022 года маслихатом города утверждены инициированные акиматом изменения в Плане реализации градостроительных регламентов застройки функциональных зон территории, запрещающие строительство на участках с крутизной склонов более 15 градусов.

Принятые изменения отражены в Генеральном плане города Алматы до 2040 года и новых проектах детальной планировки, в которые по итогам общественных обсуждений с жителями города и экспертами внесен ряд предложений. Одно из них – перевод более 4270 гектаров земель в предгорьях под рекреационные зоны, где также запрещается строительство.

По данным управления городского планирования и урбанистики Алматы, на проектирование объектов в предгорной местности на основании обращений граждан выдаются исходные данные при наличии инженерно-геологических изысканий грунтов. В 2022 году было отказано в выдаче разрешений на строительство 36 объектов, в прошлом году – 89 и в текущем – 32.