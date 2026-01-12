Сколько казахстанских детей обучаются в инклюзивной среде

По инициативе Министерства просвещения РК состоялось заседание рабочей группы по повышению эффективности системы инклюзивного образования.

В Казахстане инклюзивное образование считается важной частью государственной политики, направленной на развитие человеческого потенциала. Как подчёркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поддержка каждого ребёнка независимо от его потребностей является условием формирования справедливого и устойчивого общества. Создание общества равных возможностей и обеспечение равного доступа к качественному образованию остаются приоритетами проводимых реформ.

В рамках принимаемых мер в стране последовательно расширяется инфраструктура поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время в Казахстане действует 537 профильных организаций, включая 48 детских садов, 99 школ, 126 психолого-медико-педагогических консультаций, 238 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 12 центров аутизма и 14 реабилитационных центров. Количество кабинетов поддержки увеличено до 1 095.

По итогам 2025 года 95,2 процента школ страны создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В инклюзивной среде обучаются 94 527 детей. В рамках государственного заказа 7 775 детей с инвалидностью охвачены психолого-педагогической поддержкой.

В ходе заседания рабочей группы были представлены рекомендации заинтересованных сторон, направленные на комплексную поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Они объединяют усилия системы образования, здравоохранения и социальной защиты, обеспечивая ребёнку доступ к необходимым услугам на всех этапах его развития

Министерство просвещения продолжит системную работу по развитию инклюзивного образования.

В настоящее время физическое сопровождение получают 129 детей.