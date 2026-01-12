Сколько казахстанских детей обучаются в инклюзивной среде
В Казахстане усиливают работу по развитию инклюзивного образования, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Министерство просвещения РК.
По инициативе Министерства просвещения РК состоялось заседание рабочей группы по повышению эффективности системы инклюзивного образования.
В Казахстане инклюзивное образование считается важной частью государственной политики, направленной на развитие человеческого потенциала. Как подчёркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поддержка каждого ребёнка независимо от его потребностей является условием формирования справедливого и устойчивого общества. Создание общества равных возможностей и обеспечение равного доступа к качественному образованию остаются приоритетами проводимых реформ.
В рамках принимаемых мер в стране последовательно расширяется инфраструктура поддержки детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время в Казахстане действует 537 профильных организаций, включая 48 детских садов, 99 школ, 126 психолого-медико-педагогических консультаций, 238 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 12 центров аутизма и 14 реабилитационных центров. Количество кабинетов поддержки увеличено до 1 095.
По итогам 2025 года 95,2 процента школ страны создали условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями. В инклюзивной среде обучаются 94 527 детей. В рамках государственного заказа 7 775 детей с инвалидностью охвачены психолого-педагогической поддержкой.
В ходе заседания рабочей группы были представлены рекомендации заинтересованных сторон, направленные на комплексную поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Они объединяют усилия системы образования, здравоохранения и социальной защиты, обеспечивая ребёнку доступ к необходимым услугам на всех этапах его развития
Министерство просвещения продолжит системную работу по развитию инклюзивного образования.
В настоящее время физическое сопровождение получают 129 детей.