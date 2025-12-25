Условия для инклюзивного обучения созданы в 92,5% организаций образования Казахстана

В дошкольных организациях и организациях технического и профессионального образования введены штатные должности педагогов-ассистентов, а в общеобразовательных школах предусмотрены должности индивидуальных помощников. В настоящее время в организациях образования работают 3,8 тыс. педагогов-ассистентов, 10 275 специальных педагогов и 130 индивидуальных помощников.

Сегодня в стране функционируют 515 специальных организаций образования. В соответствии с поручением Главы государства продолжается работа по расширению сети центров для детей с аутизмом.

Кроме того, утверждена концепция, предусматривающая непрерывное сопровождение детей с раннего возраста и до получения профессии. Это позволяет обеспечить преемственность поддержки на всех этапах обучения.

В результате принятых мер расширена система индивидуального сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями. В настоящее время физическое сопровождение получают 129 детей. Также 45 детей, ранее обучавшихся на дому, получили возможность продолжить обучение в школе.

По итогам проведенной работы доля организаций образования, в которых созданы условия для инклюзивного обучения, достигла 92,5 процента, а уровень охвата специальной психолого-педагогической поддержкой составил 87 процентов. Это свидетельствует о поступательном и устойчивом развитии системы инклюзивного образования в Казахстане.

Кроме того, в текущем году в стране впервые был проведен Всемирный конгресс по инклюзивному образованию. Международное мероприятие стало значимой площадкой для обмена опытом и развития инклюзивных практик, повышения профессиональных компетенций педагогов и укрепления инклюзивной культуры. Конгресс также дал новый импульс глобальному диалогу по обеспечению равного доступа к образованию для всех детей.

