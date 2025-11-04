Во всех школах Астаны созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями

Спикер отметил, что, по данным психолого-медицинско-педагогических консультаций, в этом году в категорию детей с особыми образовательными потребностями включено более 22 тысяч детей. В прошлом году таких детей было 19 597. При этом, психолого-педагогической поддержкой охвачены 75% детей этой категории.

— За последние пять лет количество организаций специального образования в городе увеличилось на пять единиц. В настоящее время в столице работают 24 специальные организации. В их числе 10 психолого-медицинско-педагогических консультаций, пять кабинетов психолого-педагогической коррекции, три специальные школы, три специальных детсада, два центра реабилитации и один центр аутизма, — сказал Сенгазыев.

По его словам, в столице также работают 108 кабинетов инклюзивной поддержки. Из них 85 находятся в школах, 23 — в детских садах.

Как сообщил спикер, во всех 119 общеобразовательных школах Астаны полностью созданы условия для инклюзивного обучения. Два года назад это показатель составлял 85%.

Касымхан Сенгазыев также остановился на выполняемой работе по инклюзивному обучению в организациях технического и профессионального образования.

— В 24 колледжах города обучаются 334 студента с особыми образовательными потребностями. В 2023 году было принято 93 таких студента, в 2024 году — 112, в 2025 году — 125. В настоящее время в 8 колледжах работают специальные группы для таких студентов по 8 специальностям», — сказал докладчик.

Ранее сообщалось, что вузам и колледжам Казахстана поставлена задача создать 100-процентную инклюзивную среду к 2029 году.



