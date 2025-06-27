Вузам и колледжам в Казахстане поручено создать 100% инклюзивную среду к 2029 году

Заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики РК Серик Жумангарин в ответе на депзапрос сообщил, что в восьми регионах Казахстана сегодня действуют творческие коллективы, созданные для людей с ограниченными возможностями. Эти коллективы получают государственную поддержку:

В 2024 году инклюзивному отделению «Қанаттылар» Молодежного театра Астаны официально присвоен статус инклюзивного театра. Численность сотрудников увеличена с 25 до 45 человек. Акимат рассматривает возможность предоставления коллективу отдельного здания.

В Актюбинской области актриса театра клоунады «Мы Вас любим», действующего при Доме культуры Общества глухих, Лидия Власова в 2019 году была удостоена медали «За трудовое отличие».

В октябре этого года при Павлодарском областном казахском музыкально-драматическом театре имени Ж. Аймауытова откроется инклюзивный театральный кружок.

В Северо-Казахстанской области танцевальный театр «Sensitive», созданный в 2006 году, с 2020 года работает при театре имени С. Муканова. В 2024 году участникам коллектива выделены пять грантов на обучение по специальности «Культурно-досуговая деятельность» в университете имени М. Козыбаева.

Министерство культуры и информации совместно с ОО «Activ Life» организовало Международный фестиваль особенных театров «Wide World — Ұлы Дүние» (2018 г.) и республиканский фестиваль «Өнерпаз болсаң» (2021 г.) для творческих людей с особыми потребностями. Работа в этом направлении будет продолжена.

О программах обучения и грантах для людей с ограниченными возможностями в сфере искусства

По данным С. Жумангарина, в 52 колледжах культуры, искусства и музыки обучаются 384 студента с ограниченными возможностями. Также более 7 тысяч особенных детей получают образование в 1 871 учреждении дополнительного образования.

Доля образовательных организаций, создавших условия для инклюзивного образования, к 2025 году составит:

70% — в дошкольных учреждениях,

90% — в организациях среднего образования,

81% — в организациях технического и профессионального образования.

— Для граждан с инвалидностью I и II групп, инвалидов с детства, а также лиц, воспитывавшихся в семьях с детьми-инвалидами, предусмотрена квота в 10% при поступлении в колледжи. В вузах обеспечивается равный доступ к обучению для всех категорий граждан. В сфере образования «Искусство и гуманитарные науки» действуют образовательные программы по направлениям: «Театральное искусство», «Искусствоведение», «Режиссура сценического искусства и цирка», «Актерское мастерство», «Эстрадное искусство», «Хореография», «Сценография» — всего 45 программ в 9 вузах (23 — бакалавриат, 13 — магистратура, 9 — докторантура), — отметил вице-премьер.

Также, по его словам, с 4 июня 2025 года в Реестр образовательных программ включена программа «Артист инклюзивного театра» Казахского национального университета искусств имени К. Байсеитовой.

— В университете реализуется дуальное обучение по инклюзивному направлению, предполагающее прохождение практики в театре «Қанаттылар». Для студентов с ограниченными возможностями предусмотрены индивидуальное консультирование, психолого-педагогическая поддержка, онлайн-обучение, а также адаптированные образовательные программы. Педагоги, работающие с особыми детьми, ежегодно проходят курсы повышения квалификации, — добавил Серик Жумангарин.

По данным заместителя Премьер-министра, в Концепции развития высшего образования и науки на 2023–2029 годы заложено создание условий для формирования индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся с особыми потребностями:

в 2023 году — 60%;

в 2024 году — 70%;

в 2025 году — 80%;

с 2026 по 2029 годы — 100%.

— Утверждена Концепция инклюзивной политики Республики Казахстан на 2025–2030 годы. В рамках плана мероприятий по ее реализации предусмотрены социально значимые инициативы, направленные на развитие и поддержку инклюзивной культуры в сферах культуры, спорта и туризма. Работа в этом направлении будет вестись системно на уровне государственной программы, — резюмировал С. Жумангарин.

Ранее мы писали о том, что в Алматы разрабатывают концепцию инклюзивного развития на 2025–2030 годы.