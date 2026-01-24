Сколько человек пропало в Алматы в 2025 году

В ответе на запрос агентства в департаменте полиции Алматы сообщили данные о пропавших без вести за прошлый год, включая их пол, возраст и итоги поисков.

В 2025 году в Алматы зарегистрировали 239 заявлений о пропаже людей.

— С учетом людей, пропавших и в предыдущие годы, в 2025 году живыми найдено 4 402 человека, — сообщили в полиции.

Из них 2 519 — мужчины, 1 883 — женщины.

Также были обнаружены тела 12 человек.

Полиция уточнила, что среди найденных погибших нет людей, убитых насильственно.

Согласно статистике по возрасту чаще всего пропадали:

— подростки в возрасте от 10 до 15 лет;

— взрослые от 35 до 60 лет. При этом доля мужчин среди пропавших больше, чем женщин.

По словам официального представителя полиции Салтанат Азирбек, основной причиной исчезновения людей являются семейные и бытовые конфликты.

Несовершеннолетние иногда уходят из дома после ссор с родителями, а взрослые — из-за конфликтов с супругами.

Одно из самых резонасных дел о пропаже людей за последние годы - это история семьи из села Жангельдин Атырауской области, которая при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

6 января 2026 года в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.