    19:27, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько человек пропало в Алматы в 2025 году

    В полиции Алматы представили статистику по пропавшим без вести за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Freepik

    В ответе на запрос агентства в департаменте полиции Алматы сообщили данные о пропавших без вести за прошлый год, включая их пол, возраст и итоги поисков.

    В 2025 году в Алматы зарегистрировали 239 заявлений о пропаже людей.

    — С учетом людей, пропавших и в предыдущие годы, в 2025 году живыми найдено 4 402 человека, — сообщили в полиции.

    Из них 2 519 — мужчины, 1 883 — женщины.

    Также были обнаружены тела 12 человек.

    Полиция уточнила, что среди найденных погибших нет людей, убитых насильственно.

    Согласно статистике по возрасту чаще всего пропадали:
    — подростки в возрасте от 10 до 15 лет;
    — взрослые от 35 до 60 лет. При этом доля мужчин среди пропавших больше, чем женщин.

    По словам официального представителя полиции Салтанат Азирбек, основной причиной исчезновения людей являются семейные и бытовые конфликты.

    Несовершеннолетние иногда уходят из дома после ссор с родителями, а взрослые — из-за конфликтов с супругами.

    Одно из самых резонасных дел о пропаже людей за последние годы - это история семьи из села Жангельдин Атырауской области, которая при неустановленных обстоятельствах пропала в конце 2025 года.

    6 января 2026 года в хозяйственной постройке были обнаружены тела двух членов пропавшей семьи — главы семьи Максота Карабалина и его супруги Насип Утешкалиевой.

    9 января официально стало известно, что по подозрению в убийстве членов семьи разыскивается их зять — Султан Сарсемалиев.

