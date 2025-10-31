РУ
    15:00, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сколько бытовых отходов перерабатывается в Алматы

    Во многих странах мира переработка бытовых отходов давно стала обычной практикой. В некоторых государствах эта отрасль даже превратилась в прибыльный бизнес, передает агентство Kazinform.

    переработка мусора
    Фото: rila.org

    Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев ранее сообщал, что в Казахстане перерабатывается около 25% бытового мусора. В связи с этим редакция Kazinform направила запрос в управление экологии и окружающей среды Алматы, чтобы уточнить, как обстоят дела с переработкой отходов в крупнейшем мегаполисе страны.

    Согласно ответу ведомства, вся территория Алматы охвачена системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обслуживанием которой занимаются 20 компаний. В их распоряжении находится 283 единицы специализированной техники.

    — Ежедневно в городе образуется около 1500 тонн твердых бытовых отходов. Весь собранный мусор направляется на сортировочный комплекс ТОО Green Recycle, открытый в 2018 году, а также на полигоны, расположенные в Алматинской агломерации, — сообщили в управлении.

    Исследования показали, что структура отходов выглядит следующим образом:

    — пищевые отходы — 47,5%;
    — бумага и картон — 12,7%;
    — полимерные материалы — 9,8%;
    — стекло — 9,7%;
    — текстиль — 4,9%;
    — металл — 1,1%;
    — прочие отходы — 14,3%.

    По данным мусоровывозящих организаций, в 2024 году в Алматы образовалось 536 959 тонн бытовых отходов, из которых 79 962 тонны были отсортированы и направлены на переработку. Таким образом, уровень переработки составил 14,9%. Почти половину всего объема составляют органические и неперерабатываемые остатки.

    Сегодня в Алматы функционируют 10 пунктов приема вторсырья, среди которых: три экостанции EcoSen, четыре пункта приема вторсырья, три экохаба Econetwork. Кроме того, в рамках корпоративной социальной ответственности ТОО «АҚ Тәртіп» установило более 85 сетчатых контейнеров для раздельного сбора «сухих» отходов — пластика, бумаги, металла и других материалов.

    Совместно с компанией FABRIQA реализуется проект по сбору текстильных отходов: в городе уже установлено 23 экобокса. Также работают 40 фандоматов Sparklo, принимающих пластиковые и алюминиевые бутылки.

    Напомним, в Алматы планируется строительство первого завода по переработке отходов в энергию. Он сможет перерабатывать до 1 600 тонн бытового мусора в сутки и производить 60 мегаватт электроэнергии. Объем инвестиций в проект превышает 145 миллиардов тенге. 

    Отметим, по итогам 2024 года уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане составил всего 25,8% из 4,8 млн тонн. Несмотря на наличие стратегических документов и меры государственной поддержки, перерабатывающая отрасль сталкивается с системными барьерами. Подробнее по ссылке

     

    Теги:
    ТБО Переработка отходов Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
