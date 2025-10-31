Сколько бытовых отходов перерабатывается в Алматы

Вице-министр экологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев ранее сообщал, что в Казахстане перерабатывается около 25% бытового мусора. В связи с этим редакция Kazinform направила запрос в управление экологии и окружающей среды Алматы, чтобы уточнить, как обстоят дела с переработкой отходов в крупнейшем мегаполисе страны.

Согласно ответу ведомства, вся территория Алматы охвачена системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, обслуживанием которой занимаются 20 компаний. В их распоряжении находится 283 единицы специализированной техники.

— Ежедневно в городе образуется около 1500 тонн твердых бытовых отходов. Весь собранный мусор направляется на сортировочный комплекс ТОО Green Recycle, открытый в 2018 году, а также на полигоны, расположенные в Алматинской агломерации, — сообщили в управлении.

Исследования показали, что структура отходов выглядит следующим образом:

— пищевые отходы — 47,5%;

— бумага и картон — 12,7%;

— полимерные материалы — 9,8%;

— стекло — 9,7%;

— текстиль — 4,9%;

— металл — 1,1%;

— прочие отходы — 14,3%.

По данным мусоровывозящих организаций, в 2024 году в Алматы образовалось 536 959 тонн бытовых отходов, из которых 79 962 тонны были отсортированы и направлены на переработку. Таким образом, уровень переработки составил 14,9%. Почти половину всего объема составляют органические и неперерабатываемые остатки.

Сегодня в Алматы функционируют 10 пунктов приема вторсырья, среди которых: три экостанции EcoSen, четыре пункта приема вторсырья, три экохаба Econetwork. Кроме того, в рамках корпоративной социальной ответственности ТОО «АҚ Тәртіп» установило более 85 сетчатых контейнеров для раздельного сбора «сухих» отходов — пластика, бумаги, металла и других материалов.

Совместно с компанией FABRIQA реализуется проект по сбору текстильных отходов: в городе уже установлено 23 экобокса. Также работают 40 фандоматов Sparklo, принимающих пластиковые и алюминиевые бутылки.

Напомним, в Алматы планируется строительство первого завода по переработке отходов в энергию. Он сможет перерабатывать до 1 600 тонн бытового мусора в сутки и производить 60 мегаватт электроэнергии. Объем инвестиций в проект превышает 145 миллиардов тенге.

Отметим, по итогам 2024 года уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в Казахстане составил всего 25,8% из 4,8 млн тонн. Несмотря на наличие стратегических документов и меры государственной поддержки, перерабатывающая отрасль сталкивается с системными барьерами. Подробнее по ссылке.