Сколько домов появятся на месте ветхих в Турксибском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Турксибском районе Алматы по программе «Нурлы жер» построят 35 многоквартирных домов, это свыше 5400 квартир, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Турксибского района города Бахытжан Акжаров в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций сообщил, что на месте ветхого жилья, непригодного для проживания, строятся современные многоквартирные жилые комплексы, куда переселяют жильцов снесенных домов.

По сведениям Б. Акжарова, многоквартирный жилой фонд Турксибского района составляет 1209 многоэтажек, из них 609 домов отнесены к категории ветхого жилья (4965 квартир общей площадью 166 тысяч квадратных метров).

«В первом квартале текущего года в квадрате улиц: Акынова, Молдагалиева, Толстого, Сауранбаева снесено два двухэтажных дома, на месте которых начато строительство семи пятиэтажных домов. Параллельно ведется строительство двух пятиэтажных домов по улице Осипенко под переселение 59 семей», - сообщил аким района.

Также в квадрате улиц Котельникова, Кассина, пр. Сейфуллина, застройщиком ведется строительство двух пятиэтажных домов для переселения 100 собственников, с дальнейшим сносом 12 домов.

Кроме этого, в целях расширения жилой площади района, до конца 2021 года планируется за счет частных инвестиций ввести в эксплуатацию 53 многоэтажки на 2704 квартиры, а также в рамках программы «Нурлы жер» построить 35 девятиэтажных домов на 2730 квартир.

Ранее сообщалось, что в городе запустили программу реновации жилищного фонда на 2021-2025 годы, в рамках которой планируется снос 708 ветхих жилых домов и строительство 683 жилых домов.