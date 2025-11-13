Скандал в Европе: пилот выдавал себя за командира экипажа на десятках рейсов

По информации профильного издания Aero Telegraph, мужчина с инициалами L.A.B., работавший в литовской авиакомпании Avion Express, подделал документы и получил должность командира экипажа, хотя на самом деле имел квалификацию лишь второго пилота.

За это время он выполнил десятки рейсов по Европе, перевозя сотни пассажиров. Ранее он якобы работал первым пилотом в индонезийской авиакомпании Garuda.

— Недавно нам стали известны сведения, ставящие под сомнение его профессиональный опыт. Мы немедленно начали внутреннюю проверку, — сообщили в Avion Express.

Предполагается, что мужчина мог также летать на самолетах дочерней компании Lufthansa — Eurowings, для которой Avion Express предоставляет экипажи и самолеты. Представитель Eurowings сообщил, что компания проводит проверку.

Отмечается, что Avion Express владеет более 50 самолетами Airbus A320 и A321, которые используются для рейсов европейских перевозчиков, включая easyJet, LOT и SunExpress.

