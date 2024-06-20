Скандал в «Болашаке»: стороны примирились

Скандал вокруг центра международных программ «Болашак» закончился примирение сторон, передает агентство Kazinform со ссылкой на суд города Астаны.

Центр международных программ «Болашак» обратился в суд с иском к гарантам стипендиата Воробьева Н. и Дарибаева М.

- Гавриленко В была присвоена стипендия для обучения в Великобритании. Обладатель международной стипендии прошла обучение в 2016-2017 годы. Согласно Договору о выделении гранта предусматривалась обязанность после учебы отработать у работодателя или в другой организации непрерывно не менее 5 лет по полученной специальности. Однако, в июле 2019 года стипендиат Гавриленко В выехала в Великобританию и с августа 2019 года работает в международной компании, не выполнив оговоренные условия по договору, - сообщили в суде.

Решением комиссии Центра стипендиат лишена международной стипендии и задолженность стипенлиата перед Центром составляет 28,7 млн.тенге. Суд по гражданским делам г.Астаны вынес решение взыскать задолженность с солидарных должников (гаранты) Воробьевой Н. и Дарибаевой М. в пользу Центра в размере 28,5 млн.тенге.

В апелляционной инстанции сторонам преложили окончить дело миром (медиацией). В итоге стороны пришли к соглашению, по условиям которого стипендиат Гавриленко В обязалась добровольно погасить задолженность перед Центром международных программ «Болашак».

Дело закончилось медиативным соглашением сторон.

Ранее сообщалось о скандале вокруг центра международных программ «Болашак». Две казахстанки заявили в своем обращении к Главе государства Касым-Жомарту Токаеву, что их вынуждают платить миллионные долги бывшей стипендиатки.