Скандал разгорается вокруг больницы в области Жетысу: начата проверка

Коллектив медицинского учреждения записал видеообращение на имя Президента, в котором потребовал провести проверку деятельности администрации больницы, главного бухгалтера и экономиста. Медики заявили о многочисленных нарушениях при начислении заработной платы и премий.

По их словам, вместо положенной ставки 0,5 многие сотрудники получают лишь 0,25, а отраженная в декларации сумма в 350 тысяч тенге фактически сокращается до 140 тысяч. Кроме того, врачи сообщили о нехватке лекарственных препаратов.

По словам медиков, водители больницы были отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска из-за неисправности служебного автотранспорта, что, по их мнению, также является нарушением трудового законодательства.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что для всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, поднятых в обращении — порядка начисления выплат, а также действий главного бухгалтера и экономиста — по распоряжению руководителя ведомства создана специальная комиссия.

— По данному вопросу комиссия проводит проверку. По ее итогам будут приняты соответствующие решения в рамках действующего законодательства, — прокомментировали в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что в Казахстане дефицит врачей сократился на 20%. Первый вице-министр здравоохранения напомнил, что в 2024 году Главой государства был подписан Закон РК, направленный на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников.

Также стало известно, что около 50 тысяч медработников прошли сертификацию по новым правилам в Казахстане.