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    11:28, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Скандал разгорается вокруг больницы в области Жетысу: начата проверка

    Врачи Панфиловской многопрофильной межрайонной больницы в области Жетысу пожаловались на руководство учреждения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    врачи
    Фото: freepik

    Коллектив медицинского учреждения записал видеообращение на имя Президента, в котором потребовал провести проверку деятельности администрации больницы, главного бухгалтера и экономиста. Медики заявили о многочисленных нарушениях при начислении заработной платы и премий.

    По их словам, вместо положенной ставки 0,5 многие сотрудники получают лишь 0,25, а отраженная в декларации сумма в 350 тысяч тенге фактически сокращается до 140 тысяч. Кроме того, врачи сообщили о нехватке лекарственных препаратов.

    По словам медиков, водители больницы были отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска из-за неисправности служебного автотранспорта, что, по их мнению, также является нарушением трудового законодательства.

    В управлении здравоохранения региона сообщили, что для всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, поднятых в обращении — порядка начисления выплат, а также действий главного бухгалтера и экономиста — по распоряжению руководителя ведомства создана специальная комиссия.

    — По данному вопросу комиссия проводит проверку. По ее итогам будут приняты соответствующие решения в рамках действующего законодательства, — прокомментировали в пресс-службе управления.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане дефицит врачей сократился на 20%. Первый вице-министр здравоохранения напомнил, что в 2024 году Главой государства был подписан Закон РК, направленный на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников.

    Также стало известно, что около 50 тысяч медработников прошли сертификацию по новым правилам в Казахстане.

    Теги:
    Здравоохранение Регионы Область Жетысу Больницы Врачи
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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