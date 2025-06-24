В Казахстане дефицит врачей сократился на 20%

По его словам, для привлечения и закрепления медицинских работников, особенно в сельских населённых пунктах, реализуется комплекс мер государственной поддержки:

предоставление социальных гарантий;

улучшение жилищных условий;

материальное стимулирование.

Первый вице-министр напомнил, что в 2024 году Главой государства был подписан Закон РК, направленный на защиту прав и интересов медицинских и фармацевтических работников. Он стал ключевым шагом в укреплении доверия к профессии и повышении её престижа.

- В результате данных мер по итогам 2024 года дефицит врачей составил 3 986 единиц, что на 20% меньше, чем в 2023 году. По среднему медицинскому персоналу дефицит составил 4 230,75 единиц, снизившись на 7% по сравнению с предыдущим годом, - сообщил он.

По состоянию на 1 января 2025 года, в системе здравоохранения РК, включая все ведомственные учреждения, трудится порядка 275 тысяч медицинских работников, в том числе:

более 83 тысяч врачей;

около 191 тысячи специалистов среднего медицинского звена.

- За последние три года мы наблюдаем устойчивую положительную динамику по росту численности медицинских кадров: количество врачей увеличилось на 2%, а среднего медперсонала — на 0,5%. На сегодня обеспеченность медицинскими кадрами в Казахстане превышает средние показатели стран ОЭСР, что подтверждает эффективность реализуемой кадровой политики, - отметил Т.Султангазиев.

Основные положения Закона и реализуемые меры:

С октября 2024 года внедрена система страхования профессиональной ответственности, охватившая более 186 тысяч медицинских работников.

Врачам дефицитных специальностей, выезжающим на работу в село сроком на 5 лет и более, выплачивается единовременное пособие в размере 100 МЗП (8,5 млн тенге). Уже 254 врача получили выплаты на общую сумму более 2,1 млрд тенге.

Ранее мы писали, что в Казахстане стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20%.

В 2025 году медвузы Казахстана выпустят более 11 тысяч специалистов.