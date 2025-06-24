Стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20% в Казахстане
В 2025 году стипендии для всех уровней медицинского образования увеличились в среднем на 20%. Об этом сообщил сегодня на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- К примеру, стипендия для студентов медицинских вузов бакалавриата повысилась с 75 600 тенге в 2024 году до 84 000 тенге в 2025 году, для студентов интернатуры – до 94 863 тенге, резидентуры – до 134 664 тенге, - сообщил он.
Также он отметил, что с 2025 года года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов 3 курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.
- Министерством прорабатывается механизм внедрения отдельных программ интернатуры, по завершении которых выпускники будут направлены для работы в сельских населенных пунктах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Это обеспечит стабильное пополнение кадров на местах и доступность медицинской помощи в регионах, - отметил Т.Султангалиев.
По его данным, в связи с дефицитом узких детских специалистов в регионах, в программы резидентуры дополнительно внедряются 14 новых специальностей детского профиля, включая:
* Аллергология и иммунология (детская)
* Анестезиология и реаниматология (детская)
* Гастроэнтерология (детская)
* Челюстно-лицевая хирургия (детская)
* Инфекционные болезни (детские)
* Кардиология (детская)
* Неврология (детская)
* Нефрология (детская)
* Оториноларингология (детская)
* Офтальмология (детская)
* Пульмонология (детская)
* Ревматология (детская)
* Травматология-ортопедия (детская)
* Эндокринология (детская)
- Ведется разработка и апробация цифровой платформы резидентуры, охватывающей весь цикл: от приема и образовательных программ до последующего мониторинга, - дополнил он.
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