РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:30, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20% в Казахстане

    В 2025 году стипендии для всех уровней медицинского образования увеличились в среднем на 20%. Об этом сообщил сегодня на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Студенты медики Медицина студенттері
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    - К примеру, стипендия для студентов медицинских вузов бакалавриата повысилась с 75 600 тенге в 2024 году до 84 000 тенге в 2025 году, для студентов интернатуры – до 94 863 тенге, резидентуры – до 134 664 тенге, - сообщил он. 

    Также он отметил, что с 2025 года года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов 3 курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.

     - Министерством прорабатывается механизм внедрения отдельных программ интернатуры, по завершении которых выпускники будут направлены для работы в сельских населенных пунктах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Это обеспечит стабильное пополнение кадров на местах и доступность медицинской помощи в регионах, - отметил Т.Султангалиев.

    По его данным, в связи с дефицитом узких детских специалистов в регионах, в программы резидентуры дополнительно внедряются 14 новых специальностей детского профиля, включая:

    * Аллергология и иммунология (детская)
    * Анестезиология и реаниматология (детская)
    * Гастроэнтерология (детская)
    * Челюстно-лицевая хирургия (детская)
    * Инфекционные болезни (детские)
    * Кардиология (детская)
    * Неврология (детская)
    * Нефрология (детская)
    * Оториноларингология (детская)
    * Офтальмология (детская)
    * Пульмонология (детская)
    * Ревматология (детская)
    * Травматология-ортопедия (детская)
    * Эндокринология (детская)

     - Ведется разработка и апробация цифровой платформы резидентуры, охватывающей весь цикл: от приема и образовательных программ до последующего мониторинга, - дополнил он.

    Ранее мы писали, что в 2025 году медвузы Казахстана выпустят более 11 тысяч специалистов.

    Теги:
    Вузы Медицина Студенты Стипендии Минздрав РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
    Сейчас читают