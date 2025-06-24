Стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20% в Казахстане

- К примеру, стипендия для студентов медицинских вузов бакалавриата повысилась с 75 600 тенге в 2024 году до 84 000 тенге в 2025 году, для студентов интернатуры – до 94 863 тенге, резидентуры – до 134 664 тенге, - сообщил он.





Также он отметил, что с 2025 года года впервые в медицинских вузах вводится обязательная независимая экзаменация студентов 3 курса для объективной оценки уровня базовых знаний и повышения мотивации к обучению.

- Министерством прорабатывается механизм внедрения отдельных программ интернатуры, по завершении которых выпускники будут направлены для работы в сельских населенных пунктах и амбулаторно-поликлинических учреждениях. Это обеспечит стабильное пополнение кадров на местах и доступность медицинской помощи в регионах, - отметил Т.Султангалиев.

По его данным, в связи с дефицитом узких детских специалистов в регионах, в программы резидентуры дополнительно внедряются 14 новых специальностей детского профиля, включая:

* Аллергология и иммунология (детская)

* Анестезиология и реаниматология (детская)

* Гастроэнтерология (детская)

* Челюстно-лицевая хирургия (детская)

* Инфекционные болезни (детские)

* Кардиология (детская)

* Неврология (детская)

* Нефрология (детская)

* Оториноларингология (детская)

* Офтальмология (детская)

* Пульмонология (детская)

* Ревматология (детская)

* Травматология-ортопедия (детская)

* Эндокринология (детская)

- Ведется разработка и апробация цифровой платформы резидентуры, охватывающей весь цикл: от приема и образовательных программ до последующего мониторинга, - дополнил он.

Ранее мы писали, что в 2025 году медвузы Казахстана выпустят более 11 тысяч специалистов.