В 2025 году медвузы Казахстана выпустят более 11 тысяч специалистов

- Согласно данным Министерства здравоохранения, по итогам 2024 года в стране подготовлено рекордное количество медицинских специалистов — 10 570 человек. Более половины из них обучались за счёт государственного образовательного гранта. В 2025 году ожидается выпуск 11 626 специалистов, две трети которых будут трудоустроены в медицинские организации страны по направлению, с учётом региональных потребностей, - сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, с 2025 года планируется поэтапное сокращение платного приема на медицинские специальности с одновременным увеличением финансирования образовательных грантов. Это позволит повысить доступность и качество медицинского образования, обеспечивая при этом более строгий отбор и мотивацию студентов.

Также Т.Султангалиев отметил, что Министерством здравоохранения ежегодно размещается государственный образовательный заказ по всем уровням медицинского образования. В 2025 году выделено более 5 000 образовательных грантов:

2 700 — для программ бакалавриата

325 — для магистратуры

160 — для докторантуры

2 500 — для программ резидентуры

- С 2023 года государственный образовательный заказ формируется с привязкой к конкретным регионам страны, исходя из их актуальных потребностей в медицинских кадрах. Выпускники, обучающиеся за счет государственного гранта, обязаны пройти трудовую практику и отработку именно в том регионе, для которого был размещен заказ. Такая модель позволяет более точно и эффективно восполнять кадровый дефицит в системе здравоохранения на местах, - отметил первый вице-министр.

Он также добавил, что в 2025 году все 2 500 грантов на резидентуру также были распределены с учетом заявок и потребностей регионов. Это гарантирует, что будущие специалисты пройдут обучение и в дальнейшем будут работать там, где их знания и навыки наиболее востребованы.

Министерство также прорабатывает вопрос дифференциации размеров образовательных грантов, в том числе повышения их стоимости.

- Это позволит более гибко подходить к формированию финансирования в зависимости от уровня подготовки, сложности образовательных программ и специфики выбранных специальностей. Министерство здравоохранения продолжает курс на усиление региональной направленности образовательной политики и повышение качества подготовки медицинских специалистов, ориентируясь на реальную потребность отрасли и улучшение доступности медицинской помощи по всей стране, - дополнил Т.Султангалиев.

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