Расходы казахстанцев на услуги здравоохранения резко возросли

Это почти втрое больше годового роста общих номинальных денежных расходов, а также рекорд за два года. Такие данные получило Бюро нацстатистики в результате опроса населения.



В реальном же выражении показатель увеличился на 14,9%. Небольшая оговорка: в расчетах был использован индекс цен на услуги и товары здравоохранения, поскольку по всем услугам здравоохранения его значение отдельно не приводится.



Основную часть среднедушевых расходов на услуги здравоохранения формируют услуги стоматологов — 2,4 тысячи тенге, +26% г/г без коррекции на рост цен, +11,8% г/г — с коррекцией.

— Озвучиваемые абсолютные значения могут показаться нереалистично малыми. Но нужно не упускать из виду, что при их расчетах учитывается общее число жителей страны, а далеко не все из них, очевидно, в отчетном периоде обращались за аналогичными услугами. При этом в выборку официальной статистики попадают 12 тысяч домохозяйств, данные которых в последующем и распространяются на генеральную совокупность, — отмечается в сообщении.

Тем временем самой быстрорастущей статьей расходов на услуги здравоохранения стали услуги больниц (включают лечение в дневном стационаре и услуги санаториев) — 946 тенге в среднем на душу населения с номинальным увеличением на 54,1% г/г, с реальным — на 39,8%.



Между тем, среднедушевые расходы на медицинские услуги, куда входят услуги врачей-специалистов и первичный прием к врачу, выросли за год без поправки на инфляцию на 5,7%, а без поправки — снизились на 5,1%. Нынешний уровень — 559 тенге.



А вот среднедушевые расходы на парамедицинские услуги (услуги медицинских лабораторий, рентгеновских кабинетов, медсестер и акушерок) показывают рост сразу и в номинальном (+27,6%), и в реальном (+11,2%) исчислении — 568 тенге.



Официальная статистика также приводит неформальные расходы граждан на здравоохранение (покупка цветов, подарков и прочее) — 121 тенге в среднем на душу населения, номинальный рост составил 39,1% г/г.

По итогам I квартала среднедушевые доходы населения без коррекции на рост цен увеличились на 10,1%, до 350,4 тысячи тенге. А с коррекцией получилось почти без изменений, +0,7%.

Напомним, Министерство здравоохранения восстанавливает работу женских консультаций, объединяя их с другими амбулаторными службами для оказания первичной медицинской помощи беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями.