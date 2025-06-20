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    16:25, 20 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане снова начнут работать женские консультации

    Министерство здравоохранения восстанавливает работу женских консультаций, объединяя их с другими амбулаторными службами для оказания первичной медицинской помощи беременным и женщинам с гинекологическими заболеваниями, передает агентство Kazinform.

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    Фото: freepik

    В обновлённой структуре женских консультаций откроются:

    • Центры охраны плода с Клиникой одного дня;
    • Центры планирования семьи;
    • Кабинеты невынашивания;
    • Кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
    • Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

    Ключевые результаты и достижения:

    • 99% беременных женщин в Казахстане охвачены дородовым наблюдением
    • Охват пренатальным скринингом вырос на 8% за три года, что позволило: выявить более 7 000 нарушений развития плода, предотвратить рождение более 2 000 детей с пороками, несовместимыми с жизнью.

    Для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы Клиники одного дня, где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.

    В 2024 году впервые стартовал проект «Фетальная медицина»:

    • проведено 55 внутриутробных операций на плоде;
    • сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;
    • 25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.

    На 20% увеличено количество органосохраняющих операций — около 2000 женщинам сохранен детородный орган.

    Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров:

    • созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным;
    • развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.
    Теги:
    Беременность Здоровье Женщины Минздрав РК
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
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