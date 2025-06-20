В Казахстане снова начнут работать женские консультации

В обновлённой структуре женских консультаций откроются:

Центры охраны плода с Клиникой одного дня;

Центры планирования семьи;

Кабинеты невынашивания;

Кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;

Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.

Ключевые результаты и достижения:

99% беременных женщин в Казахстане охвачены дородовым наблюдением

Охват пренатальным скринингом вырос на 8% за три года, что позволило: выявить более 7 000 нарушений развития плода, предотвратить рождение более 2 000 детей с пороками, несовместимыми с жизнью.

Для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы Клиники одного дня, где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.

В 2024 году впервые стартовал проект «Фетальная медицина»:

проведено 55 внутриутробных операций на плоде;

сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;

25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.

На 20% увеличено количество органосохраняющих операций — около 2000 женщинам сохранен детородный орган.

Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров: