16:25, 20 Июнь 2025 | GMT +5
В Казахстане снова начнут работать женские консультации
В обновлённой структуре женских консультаций откроются:
- Центры охраны плода с Клиникой одного дня;
- Центры планирования семьи;
- Кабинеты невынашивания;
- Кабинеты для ведения беременных с высоким риском и экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ) с участием мультидисциплинарной команды;
- Кабинеты репродуктолога и детского гинеколога.
Ключевые результаты и достижения:
- 99% беременных женщин в Казахстане охвачены дородовым наблюдением
- Охват пренатальным скринингом вырос на 8% за три года, что позволило: выявить более 7 000 нарушений развития плода, предотвратить рождение более 2 000 детей с пороками, несовместимыми с жизнью.
Для повышения доступности раннего выявления врожденных пороков развития в 16 перинатальных центрах организованы Клиники одного дня, где около 100 000 беременных прошли обследования, оказано более 500 000 медицинских услуг.
В 2024 году впервые стартовал проект «Фетальная медицина»:
- проведено 55 внутриутробных операций на плоде;
- сохранена жизнь 86 будущим новорожденным;
- 25 женщин благополучно родили, включая случаи с двойней.
На 20% увеличено количество органосохраняющих операций — около 2000 женщинам сохранен детородный орган.
Министерство здравоохранения РК утвердило мастер-планы по реновации 18 областных перинатальных центров:
- созданы мультидисциплинарные мобильные группы для выездов в районы для оказания медпомощи беременным;
- развивается телемедицина, онлайн-обходы и дистанционные консультации.