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    16:40, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Около 50 тысяч медработников прошли сертификацию по новым правилам в Казахстане

    В рамках проводимой модернизации кадровой политики и повышения качества медицинской помощи Минздравом внедрена новая система сертификации специалистов здравоохранения с присвоением уровней квалификации, передает корреспондент агентства Kazinform.

    медработники медсестры врачи
    Фото: Виктор Федюнин/МИА "Казинформ"

    - На сегодня уже около 50 тысяч специалистов, включая  свыше 20 000 врачей, около 30 000 представителей среднего медицинского персонала, прошли сертификацию с присвоением уровня квалификации, - сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

    По его словам, внесены изменения в порядок присвоения квалификационных категорий, направленные на повышение прозрачности, снижение административной и финансовой нагрузки на специалистов.

    От прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестирования освобождаются следующие категории медицинских работников:

    • лица, у которых срок действия квалификационной категории истёк после 1 января 2021 года;
    • медицинские работники, переоформляющие бессрочную категорию;
    • специалисты, подтверждающие действующий уровень квалификации.

    Также Т.Султангалиев отметил, что для специалистов, имеющих техническое и профессиональное образование, а также получивших последующее среднее или высшее образование по специальности «Сестринское дело», сохраняется присвоенный ранее уровень квалификации. Это обеспечивается с учетом стажа работы и соответствует эквивалентной квалификационной категории.

    По его данным, Министерство приняло меры для поддержки специалистов:

    • освобождение от оплаты при первой пересдаче экзамена в случае получения неудовлетворительного результата;
    • снижение стоимости оценки квалификации для медицинских сестер — с 21 000 тенге до 17 000 тенге.

    - Внедрение новой системы сертификации направлено на повышение профессионального уровня медицинских работников, поддержку непрерывного профессионального развития и обеспечение качества медицинской помощи для населения, - добавил первый вице-министр.

    Ранее мы писали, что в Казахстане стипендии для студентов медицинских направлений выросли на 20%.

    Теги:
    Здравоохранение Медицина Образование Минздрав РК
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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