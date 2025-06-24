Около 50 тысяч медработников прошли сертификацию по новым правилам в Казахстане

- На сегодня уже около 50 тысяч специалистов, включая свыше 20 000 врачей, около 30 000 представителей среднего медицинского персонала, прошли сертификацию с присвоением уровня квалификации, - сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев.

По его словам, внесены изменения в порядок присвоения квалификационных категорий, направленные на повышение прозрачности, снижение административной и финансовой нагрузки на специалистов.

От прохождения этапов оценки знаний и кейс-тестирования освобождаются следующие категории медицинских работников:

лица, у которых срок действия квалификационной категории истёк после 1 января 2021 года;

медицинские работники, переоформляющие бессрочную категорию;

специалисты, подтверждающие действующий уровень квалификации.

Также Т.Султангалиев отметил, что для специалистов, имеющих техническое и профессиональное образование, а также получивших последующее среднее или высшее образование по специальности «Сестринское дело», сохраняется присвоенный ранее уровень квалификации. Это обеспечивается с учетом стажа работы и соответствует эквивалентной квалификационной категории.

По его данным, Министерство приняло меры для поддержки специалистов:

освобождение от оплаты при первой пересдаче экзамена в случае получения неудовлетворительного результата;

снижение стоимости оценки квалификации для медицинских сестер — с 21 000 тенге до 17 000 тенге.

- Внедрение новой системы сертификации направлено на повышение профессионального уровня медицинских работников, поддержку непрерывного профессионального развития и обеспечение качества медицинской помощи для населения, - добавил первый вице-министр.

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