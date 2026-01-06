РУ
    13:39, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Ситуацию со служебным жильем для врачей в Алатау разъяснили в акимате

    В акимате города Алатау прокомментировали обращение врача, выразившей недовольство состоянием служебного жилья, передает агентство Kazinform.

    Врач пожаловалась на служебное жилье в Алатау
    Скрин из видео

    Пользователь социальных сетей сообщила, что приехала в Алатау для работы врачом в условиях острого дефицита медицинских кадров. Однако, по ее словам, состояние предложенной служебной квартиры вызвало серьезные опасения.

    В опубликованном видео видно, что стены в подъезде частично обрушены и исписаны, санитарные узлы находятся в неудовлетворительном состоянии. Автор видео отметила, что «такое состояние жилья недопустимо ни для врача, ни для любого другого человека».

    — Если государство действительно заинтересовано в привлечении специалистов в регионы, особенно в сфере здравоохранения, то условия проживания должны быть безопасными, пригодными для жизни и соответствующими элементарным санитарным нормам, — возмутилась она.

    Врач пожаловалась на служебное жилье в Алатау
    Скрин из видео

    В отделе жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Алатау отреагировали на публикацию и сообщили, что квартира, предложенная заявительнице в микрорайоне Жетиген, изначально была предоставлена после проведенного ремонта. Однако от данного варианта она отказалась по причинам, связанным с этажностью и расположением дома.

    В качестве альтернативы ей был показан другой вариант жилья, ранее освобожденный и не являвшийся основным предложением.

    — Принятые на баланс дома являются застройкой 1970-х годов, и их поэтапный ремонт в интересах очередников продолжается. При этом отмечаем, что на сегодняшний день автор видеозаписи не является сотрудником государственной медицинской организации микрорайона Жетиген. Город Алатау находится на начальном этапе развития, и работа по формированию жилищного фонда продолжается, — ответили в ведомстве.

    Отметим, что в Казахстане разработан проект Конституционного закона «О специальном статусе города Алатау». 

    Ранее вице-премьер Канат Бозумбаев рассказал как будет развиваться Алатау. 

    Здравоохранение Врачи Видео Алатау
