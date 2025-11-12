РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:45, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ситуацию с заявлениями матерей погибших солдат прокомментировали в Минобороны РК

    Вице-министр обороны Дархан Ахмедиев прокомментировал поручение Президента Касым-Жомарта Токаева по обращениям матерей погибших и пострадавших военнослужащих, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дархан Ахмедиев
    Фото: Kazinform

    — Дело в том, что это касается не только Министерства обороны. Армия — это и Национальная гвардия Министерства внутренних дел, и пограничная служба Комитета национальной безопасности, и Министерство по чрезвычайным ситуациям, то есть кейсы касаются не только Министерства обороны. По каждому вопросу было проведено расследование, возбуждены соответствующие уголовные и административные дела в зависимости от характера вопроса. Я знаю, что были приняты меры в отношении военнослужащих, допустивших халатность — они получили реальные сроки, — сказал Ахмедиев в кулуарах Мажилиса.

    Матери утверждают, что виновные еще работают в армии. На вопрос журналистов об этом, вице-министр ответил:

    — Давайте по каждому кейсу отдельно конкретизируем, и мы дадим ответ. Здесь нет никаких тайн, — добавил он.

    Напомним, Президент дал 12 дней на рассмотрение обращений матерей погибших военнослужащих.

    Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что ни один довод матерей погибших солдат не останется без внимания. 

