Ни один довод матерей погибших солдат не останется без внимания — Генпрокурор Асылов
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отреагировал на поручение Президента по матерям погибших и пострадавших военнослужащих, передает агентство Kazinform.
— Во исполнение поручения Главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания. Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии, — написал Берик Асылов на свой странице в соцсети Х.
Накануне Президент Казахстана поручил Генпрокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих.
Напомним, 13 октября на Правительственном часе депутат Мажилиса Наталья Дементьева затронула вопрос безопасности в казахстанской армии, приведя пример из личного опыта. Она потребовала реальные меры по предотвращению гибели солдат в армии.