РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Ни один довод матерей погибших солдат не останется без внимания — Генпрокурор Асылов

    Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов отреагировал на поручение Президента по матерям погибших и пострадавших военнослужащих, передает агентство Kazinform. 

    генпрокурор Берик Асылов
    Фото: Генпрокуратура РК

    — Во исполнение поручения Главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания. Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии, — написал Берик Асылов на свой странице в соцсети Х. 

    Накануне Президент Казахстана поручил Генпрокурору в двенадцатидневный срок рассмотреть обращения матерей погибших военнослужащих. 

    Напомним, 13 октября на Правительственном часе депутат Мажилиса Наталья Дементьева затронула вопрос безопасности в казахстанской армии, приведя пример из личного опыта. Она потребовала реальные меры по предотвращению гибели солдат в армии.

    Теги:
    Генпрокуратура Армия Закон и право Общество
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Сейчас читают