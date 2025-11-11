Ни один довод матерей погибших солдат не останется без внимания — Генпрокурор Асылов

— Во исполнение поручения Главы государства руководством Генпрокуратуры и Главной военной прокуратуры будет осуществлен прием матерей погибших и пострадавших военнослужащих. Ни один их довод не останется без внимания. Также будет дана оценка работе по предотвращению гибели и травматизма военнослужащих, законности призыва на воинскую службу, в том числе обоснованности заключений медслужб. К этой работе подключены представители центральных аппаратов Минобороны и Нацгвардии, — написал Берик Асылов на свой странице в соцсети Х.