РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ситуация на трассах Казахстана к этому часу: где ввели ограничения

    В «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на трассах республики вечером 30 декабря, передает корреспондент агентства Kazinform.

    закрытие дорог
    Кадр из видео НК "КазАвтоЖол"

    Во второй половине дня в ряде северных и западных регионов временно ограничили движение на отдельных участках автодорог из-за ухудшения погодных условий. Вместе с тем на части республиканских трасс движение уже возобновили.

    Сроки введения и снятия ограничений различаются, как их характер: на одних участках закрыто движение для грузового и общественного транспорта, на других для всех видов автотранспорта.

    Ограничения действуют на следующих участках дорог: 

    В Акмолинской области:

    — с 15:30 действует ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 16-266 (г.Астана — г. Атбасар). На этом участке движение планируют возобновить 30 декабря в 21:00.

    — с 15:00 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 232-304 (г.Щучинск — г. Кокшетау). На этом участке движение планируют возобновить 30 декабря в 20:00.

    — с 17:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 18-232 (г. Астана — г. Щучинск). На этом участке движение планируют возобновить 31 декабря в 08:00.

    — с 17:00 введено ограничение на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.). На этом участке движение планируют возобновить 31 декабря в 08:00.

    В Западно-Казахстанской области:

    С 16:00 действует ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

    — на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау — п.Жымпиты);

    — на участке автодороги «Атырау — Уральск» км. 373-492 (уч. п.Чапаево — г. Уральск).

    На этих участках движение планируют возобновить 30 декабря в 21:00

    В Павлодарской области:

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр. Акмолинской области — п.Шидерты).

    Движение планируют возобновить 31 декабря в 8:00.

    Вместе с этим движение для всех видов транспорта возобновили на следующих участках автодорог республиканского значения:

    В Акмолинской области:

     - на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

    — 30 декабря 2025 года в 14:45 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» км. 36-180 (с.Акмол — с. Каражар).

    В Карагандинской области:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1067-1135 (от п.Молодежный до границы Павлодарской области);

    — на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324, (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара).

    В Павлодарской области:

    — на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Щидерты» км. 1135-1206 (уч. гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты);

    — на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 0-231 (уч. п.Калкаман — гр.Карагандинской обл.);

    — на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 254-416 (уч. п.Шидерты — п.Атамекен);

    — на участке автодороги «Астана — Щидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (уч. гр. Акмолинской области — п. Щидерты).

    Как сообщалось ранее, в связи с ограничениями движения на трассах КТЖ организовал 13 пригородных поездов для передвижения пассажиров северных регионов. Подробнее о маршрутах читайте здесь. 

    Напомним, по данным синоптиков, сегодня по стране ожидаются осадки в виде дождя и снега.

    На северо-западе прогнозируется сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге — ночью ожидаются сильные осадки, а днем сильный дождь. 

    Теги:
    КазАвтоЖол Трассы Непогода Закрытие дорог
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают