Ситуация на трассах Казахстана к этому часу: где ввели ограничения

Во второй половине дня в ряде северных и западных регионов временно ограничили движение на отдельных участках автодорог из-за ухудшения погодных условий. Вместе с тем на части республиканских трасс движение уже возобновили.

Сроки введения и снятия ограничений различаются, как их характер: на одних участках закрыто движение для грузового и общественного транспорта, на других для всех видов автотранспорта.

Ограничения действуют на следующих участках дорог:

В Акмолинской области:

— с 15:30 действует ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км 16-266 (г.Астана — г. Атбасар). На этом участке движение планируют возобновить 30 декабря в 21:00.

— с 15:00 действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 232-304 (г.Щучинск — г. Кокшетау). На этом участке движение планируют возобновить 30 декабря в 20:00.

— с 17:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ» км. 18-232 (г. Астана — г. Щучинск). На этом участке движение планируют возобновить 31 декабря в 08:00.

— с 17:00 введено ограничение на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (г. Астана — гр. Павлодарской обл.). На этом участке движение планируют возобновить 31 декабря в 08:00.

В Западно-Казахстанской области:

С 16:00 действует ограничение движения для грузового и общественного вида автотранспорта на следующих автодорогах республиканского значения:

— на участке автодороги «Актобе — Уральск — граница РФ» км. 273-393 (уч. п.Барбастау — п.Жымпиты);

— на участке автодороги «Атырау — Уральск» км. 373-492 (уч. п.Чапаево — г. Уральск).

На этих участках движение планируют возобновить 30 декабря в 21:00

В Павлодарской области:

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (гр. Акмолинской области — п.Шидерты).

Движение планируют возобновить 31 декабря в 8:00.

Вместе с этим движение для всех видов транспорта возобновили на следующих участках автодорог республиканского значения:

В Акмолинской области:

- на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 16-200 (уч. г. Астана — гр. Павлодарской обл.).

— 30 декабря 2025 года в 14:45 будет открыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» км. 36-180 (с.Акмол — с. Каражар).

В Карагандинской области:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Шидерты» км. 1067-1135 (от п.Молодежный до границы Павлодарской области);

— на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 231-324, (уч. гр.Павлодарской обл. — п.Ботакара).

В Павлодарской области:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганды — Щидерты» км. 1135-1206 (уч. гр. Карагандинской обл. — п. Шидерты);

— на участке автодороги «Калкаман — Баянаул — Умиткер — Ботакара» км. 0-231 (уч. п.Калкаман — гр.Карагандинской обл.);

— на участке автодороги «Астана — Шидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 254-416 (уч. п.Шидерты — п.Атамекен);

— на участке автодороги «Астана — Щидерты — Павлодар — Успенка — граница РФ» км. 200-254 (уч. гр. Акмолинской области — п. Щидерты).

Как сообщалось ранее, в связи с ограничениями движения на трассах КТЖ организовал 13 пригородных поездов для передвижения пассажиров северных регионов. Подробнее о маршрутах читайте здесь.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня по стране ожидаются осадки в виде дождя и снега.

На северо-западе прогнозируется сильный снег, на севере страны ночью пройдут сильные осадки, на юге — ночью ожидаются сильные осадки, а днем сильный дождь.