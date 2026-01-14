РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:39, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Систему тендеров в строительстве могут отменить в Кыргызстане

    Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу призвал правительство полностью отказаться от системы тендеров при осуществлении государственных закупок в строительстве, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Систему тендеров в строительстве могут отменить в Кыргызстане
    Фото: Максат Шагырбаев/Kazinform

    По мнению спикера парламента, тендерные процедуры существенно замедляют строительство социально значимых объектов, таких как школы и детские сады, что вызывает недовольство у населения.

    — Какие бы строительные проекты не были, будь то школа, детский сад или другие общественные здания, все они связаны с проведением тендеров. Люди уже устали от этого. Процесс проведения тендера затягивается на два-три месяца и строительные работы задерживаются. Поэтому нам нужно рассмотреть законы, касающиеся тендеров. Тендеров быть не должно. Это мера будет способствовать быстрому и качественному завершению работ, — сказал он.

    Нурланбек Тургунбек уулу считает необходимым пересмотреть законодательство и этот вопрос он обсуждал с президентом.

    Торага призвал кабинет министров в срочном порядке внести на рассмотрение Жогорку Кенеша законопроект, направленный на отмену процедуры проведения тендеров.

    — Этот вопрос уже поднимался два года назад. Тогда просто изменилось название, а суть осталась прежней. Проблему надо решить в кратчайшие сроки. Необходимо проводить строительство без тендеров, осуществлять прямые закупки. Если будут допущены ошибки, соответствующие руководители учреждений ответят головой, — добавил он.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане предлагают ужесточить наказания за вождение автотранспорта в нетрезвом виде.

