13:10, 14 Январь 2026 | GMT +5
Строго наказывать за вождение в нетрезвом виде намерены в Кыргызстане
В Кыргызстане ужесточат наказания за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Министерством внутренних дел разработан соответствующий законопроект, проходящий стадии рассмотрения в Жогорку Кенеше КР.
Вносимыми законодательными поправками предлагается:
- при совершении ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть, лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами и занятия должностей на этот же срок;
- при совершении ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего менее тяжкий вред здоровью лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами и занятия должностей на этот же срок;
- увеличить срок административного ареста до 20 суток (в настоящее время до 7 суток);
- лишение водительских прав сроком до 2 лет за управление транспортным средством в нетрезвом виде;
- применение ареста на 10 суток за управление транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения без права на его управление;
- лишение водительских прав до 2 лет за отказ водителя транспорта от прохождения медицинского освидетельствования;
- за допуск к управлению транспорта лица в состоянии алкогольного или иного опьянения либо не имеющего права на управление этим средством штрафовать физлиц на сумму 20 000 сомов, юрлиц — 55 000 сомов;
- исключить возможность применения пробации к лицам, осужденным за нарушения ПДД с тяжкими последствиями, совершенными в состоянии опьянения;
- исключить возможность освобождения от уголовной ответственности по примирению с потерпевшей стороной за ДТП, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть одного или несколько человек.
