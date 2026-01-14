РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:10, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Строго наказывать за вождение в нетрезвом виде намерены в Кыргызстане

    В Кыргызстане ужесточат наказания за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Строго наказывать за вождение в нетрезвом виде намерены в Кыргызстане
    Фото: Kazinform

    Министерством внутренних дел разработан соответствующий законопроект, проходящий стадии рассмотрения в Жогорку Кенеше КР.

    Вносимыми законодательными поправками предлагается:

    • при совершении ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего тяжкий вред здоровью или смерть, лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права управления транспортными средствами и занятия должностей на этот же срок;
    • при совершении ДТП в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, повлекшего менее тяжкий вред здоровью лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами и занятия должностей на этот же срок;
    • увеличить срок административного ареста до 20 суток (в настоящее время до 7 суток);
    • лишение водительских прав сроком до 2 лет за управление транспортным средством в нетрезвом виде;
    • применение ареста на 10 суток за управление транспортом в состоянии алкогольного или иного опьянения без права на его управление;
    • лишение водительских прав до 2 лет за отказ водителя транспорта от прохождения медицинского освидетельствования;
    • за допуск к управлению транспорта лица в состоянии алкогольного или иного опьянения либо не имеющего права на управление этим средством штрафовать физлиц на сумму 20 000 сомов, юрлиц — 55 000 сомов;
    • исключить возможность применения пробации к лицам, осужденным за нарушения ПДД с тяжкими последствиями, совершенными в состоянии опьянения;
    • исключить возможность освобождения от уголовной ответственности по примирению с потерпевшей стороной за ДТП, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее смерть одного или несколько человек.

    Ранее сообщалось, что в Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество.

    Теги:
    Законопроекты Кыргызстан Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
