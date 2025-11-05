В Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество

Закон принят Жогорку Кенешем КР 25 сентября 2025 года.

Согласно принятым поправкам, введены новые квалифицирующие признаки мошеннических деяний:

· с использованием информационно-коммуникационных технологий или сети Интернет;

· в отношении двух и более лиц;

· с использованием служебного положения.

Также внесены изменения в статьи 58, 88 и 92 УК КР, предусматривающие:

· исключение возможности освобождения от уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора в связи с истечением срока давности уголовного преследования за совершение мошенничества;

· условно-досрочное освобождение от наказания, в том числе за совершение мошенничества, только при полном возмещении причиненного преступлением ущерба.

Кроме того, ужесточены наказания за неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта, за что предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч

до 100 тыс. сомов (от 300 тыс. до 600 тыс. тенге) либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.