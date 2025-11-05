В Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс КР», предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за совершение мошенничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Закон принят Жогорку Кенешем КР 25 сентября 2025 года.
Согласно принятым поправкам, введены новые квалифицирующие признаки мошеннических деяний:
· с использованием информационно-коммуникационных технологий или сети Интернет;
· в отношении двух и более лиц;
· с использованием служебного положения.
Также внесены изменения в статьи 58, 88 и 92 УК КР, предусматривающие:
· исключение возможности освобождения от уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора в связи с истечением срока давности уголовного преследования за совершение мошенничества;
· условно-досрочное освобождение от наказания, в том числе за совершение мошенничества, только при полном возмещении причиненного преступлением ущерба.
Кроме того, ужесточены наказания за неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта, за что предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч
до 100 тыс. сомов (от 300 тыс. до 600 тыс. тенге) либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет.