РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:19, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс КР», предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за совершение мошенничества, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    В Кыргызстане ужесточена ответственность за мошенничество
    Фото: polisia.kz

    Закон принят Жогорку Кенешем КР 25 сентября 2025 года.

    Согласно принятым поправкам, введены новые квалифицирующие признаки мошеннических деяний:

    · с использованием информационно-коммуникационных технологий или сети Интернет;

    · в отношении двух и более лиц;

    · с использованием служебного положения.

    Также внесены изменения в статьи 58, 88 и 92 УК КР, предусматривающие:

    · исключение возможности освобождения от уголовной ответственности или исполнения обвинительного приговора в связи с истечением срока давности уголовного преследования за совершение мошенничества;

    · условно-досрочное освобождение от наказания, в том числе за совершение мошенничества, только при полном возмещении причиненного преступлением ущерба.

    Кроме того, ужесточены наказания за неисполнение приговора, решения суда или иного судебного акта, за что предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч
    до 100 тыс. сомов (от 300 тыс. до 600 тыс. тенге) либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. 

    Теги:
    Мошенничество Закон и право Борьба с преступностью Кыргызстан
    Гульмира Абдрахманова
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Сейчас читают