    23:47, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Систему электронных счетов-фактур временно отключат в Казахстане

    В ночь на 21 января в Казахстане будет временно ограничен доступ к системе «Электронные счета-фактуры» в связи с проведением плановых технических работ, передает агентство Kazinform. 

    фиктивные счет-фактуры
    Фото: Freepik

    Как сообщили в Комитете государственных доходов, 21 января 2026 года с 00:00 до 02:00 в системе пройдут работы по оптимизации. В указанный период сервис будет недоступен для пользователей.

    В ведомстве рекомендовали учитывать это при планировании работы с электронными счетами-фактурами.

    Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, как будет взиматься индивидуальный подоходный налог в зависимости от уровня доходов. 

    График платежей и сдачи налоговых отчетностей на январь 2026 года читайте здесь.

