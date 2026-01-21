Систему электронных счетов-фактур временно отключат в Казахстане

Как сообщили в Комитете государственных доходов, 21 января 2026 года с 00:00 до 02:00 в системе пройдут работы по оптимизации. В указанный период сервис будет недоступен для пользователей.

В ведомстве рекомендовали учитывать это при планировании работы с электронными счетами-фактурами.

