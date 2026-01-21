23:47, 20 Январь 2026 | GMT +5
Систему электронных счетов-фактур временно отключат в Казахстане
В ночь на 21 января в Казахстане будет временно ограничен доступ к системе «Электронные счета-фактуры» в связи с проведением плановых технических работ, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в Комитете государственных доходов, 21 января 2026 года с 00:00 до 02:00 в системе пройдут работы по оптимизации. В указанный период сервис будет недоступен для пользователей.
В ведомстве рекомендовали учитывать это при планировании работы с электронными счетами-фактурами.
Ранее в Комитете государственных доходов разъяснили, как будет взиматься индивидуальный подоходный налог в зависимости от уровня доходов.
График платежей и сдачи налоговых отчетностей на январь 2026 года читайте здесь.