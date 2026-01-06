03:03, 06 Январь 2026 | GMT +5
Казахстанцам напомнили сроки уплаты налогов в январе
Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал график платежей и сдачи налоговых отчетностей на январь 2026 года, передает агентство Kazinform.
Не позднее 5 января:
- Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для лиц, занимающихся частной практикой.
Не позднее 20 января:
- Акциз (в том числе за структурные подразделения);
- Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС;
- Плата за пользование растительными ресурсами.
Не позднее 26 января:
- ИПН у источника выплат;
- Социальный налог;
- Социальные отчисления, ОПВ, ОППВ;
- Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС);
- ОПВ по договорам гражданско-правового характера (ГПХ);
- Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН);
- КПН у источника выплат;
- ИПН и социальные платежи по специальному налоговому режиму через мобильное приложение;
- Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы;
- Единый налог с заработной платы.
