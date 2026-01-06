РУ
    03:03, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанцам напомнили сроки уплаты налогов в январе

    Комитет государственных доходов Министерства финансов РК опубликовал график платежей и сдачи налоговых отчетностей на январь 2026 года, передает агентство Kazinform.

    Налоговый кодекс, бизнес, деньги
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Не позднее 5 января:

    • Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для лиц, занимающихся частной практикой.

    Не позднее 20 января:

    • Акциз (в том числе за структурные подразделения); 
    • Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС; 
    • Плата за пользование растительными ресурсами.

    Не позднее 26 января:

    • ИПН у источника выплат; 
    • Социальный налог; 
    • Социальные отчисления, ОПВ, ОППВ; 
    • Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС); 
    • ОПВ по договорам гражданско-правового характера (ГПХ); 
    • Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН); 
    • КПН у источника выплат; 
    • ИПН и социальные платежи по специальному налоговому режиму через мобильное приложение; 
    • Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы; 
    • Единый налог с заработной платы.

    Ранее мы рассказывали, что нужно знать казахстанцам при закрытии ИП в 2026 году.

