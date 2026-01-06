Казахстанцам напомнили сроки уплаты налогов в январе

Не позднее 5 января:

Индивидуальный подоходный налог (ИПН) для лиц, занимающихся частной практикой.

Не позднее 20 января:

Акциз (в том числе за структурные подразделения);

Суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС;

Плата за пользование растительными ресурсами.

Не позднее 26 января:

ИПН у источника выплат;

Социальный налог;

Социальные отчисления, ОПВ, ОППВ;

Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС);

ОПВ по договорам гражданско-правового характера (ГПХ);

Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу (КПН);

КПН у источника выплат;

ИПН и социальные платежи по специальному налоговому режиму через мобильное приложение;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы;

Единый налог с заработной платы.

