Закрытие ИП в 2026 году: что нужно знать при упразднении спецналоговых режимов

Соответственно специальные налоговые режимы (СНР) на основе упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета, розничного налога с 1 января 2026 года упразднены.

В случае, если налогоплательщики, применявшие в 2025 году специальные налоговые режимы на основе упрощённой декларации, с использованием фиксированного вычета или розничного налога, в январе–феврале 2026 года примут решение о прекращении деятельности (ликвидации/закрытии), необходимо учитывать, что с 1 января 2026 года указанные режимы упразднены. Соответственно, формы налоговой отчётности (ФНО) по ним будут не доступны.

В этой связи налогоплательщикам, принявшие решение о прекращении деятельности в период с 1 января по 28 февраля 2026 года, следует выполнить следующие действия:

представить налоговую отчетность

Подать декларацию с отметкой вида «Очередная» за 4 квартал 2025 года, либо за 2 полугодие 2025 года (в зависимости от режима);

подать уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой во 2-м разделе:

— о переходе

«А на СНР на основе упрощенной декларации» или «С на общеустановленный порядок»;

— по причине

«А добровольное принятие решения».

Датой начала применения выбранного режима будет считаться 1 января 2026 года;

осуществить процедуру прекращения деятельности, а именно:

— подать налоговое заявление о прекращении деятельности;

— представить ликвидационную налоговую отчетность за 1 полугодие 2026 года для СНР УД (форма 910.00) или за 1 квартал 2026 (за 2026 год) года при применении общеустановленного порядка;

— в случае при необходимости — предоставить другие соответствующие документы для прекращения деятельности;

При отсутствии своевременно поданного уведомления о применяемом режиме налогообложения налоговое заявление о прекращении деятельности не будет принято. В этом случае система выдаст сообщение:

— Для прекращения деятельности Вам необходимо подать уведомление о применяемом режиме налогообложения с отметкой во 2-м разделе «А. на СНР на основе упрощенной декларации» или «С. на общеустановленный порядок» по причине «А. добровольного принятия решения». После чего Вы вправе осуществить прекращение деятельности.

Ранее мы сообщали об основных изменениях в Налоговом кодексе.