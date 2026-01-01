Новый Налоговый кодекс вступил в силу в Казахстане: что изменится
Сегодня в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Документ полностью меняет подход к налогообложению, упрощает налоговое администрирование и внедряет цифровые сервисы для бизнеса и физических лиц, передает корреспондент агентства Kazinform.
Основные изменения
Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, но применяется дифференцировано:
- для банков и игорного бизнеса — 25%;
- для организаций социальной сферы — в 2026 году — 5%, в 2027 году — 10%;
- для производителей сельскохозяйственной продукции — 3% (льготная ставка сохраняется).
НДС повышается до 16%.
Для лекарственных средств и медицинских услуг устанавливаются сниженные ставки:
- в 2026 году — 5%;
- в 2027 году — 10%.
При этом освобождаются от НДС услуги туроператоров по внутреннему туризму, реализация книг отечественного издания, услуги по изданию книг в печатном виде, а также археологические работы.
Подоходный налог физических лиц переходит на прогрессивную систему. Доход свыше 8 500 МРП (примерно 34 млн тенге в год) облагается по ставке 15%. Прогрессивная шкала также применяется к дивидендам. При этом сохраняются налоговые льготы на пенсионные выплаты.
Вводится дополнительный акцизный налог в размере 10% на дорогие товары:
- легковые автомобили стоимостью более 75 млн тенге;
- суда стоимостью более 100 млн тенге;
- алкоголь стоимостью более 500 тыс. тенге за литр;
- сигареты стоимостью более 10 тыс. тенге за штуку.
Если общая стоимость недвижимого имущества превышает 450 млн тенге, то налог на имущество увеличивается.
Вводится сервисная модель налогового администрирования
Основной акцент в налоговом администрировании сделан на фискальное администрирование — помощь бизнесу на всех этапах, начиная с регистрации и до выполнения всех налоговых обязательств. Развитие электронных налоговых сервисов на интернет-платформах позволяет реализовать это эффективно.
— На каждом этапе налогового администрирования предусмотрели меры. Меры касаются больше подсказок, консультаций. Если остановиться, то это, допустим, предзаполнение налоговых деклараций. Такая функция уже реализуется в части специальных налоговых режимов, а также представление декларации физическими лицами о доходах и имуществе. Такая возможность уже есть, то есть мы уже на этапе первичного представления отчетности помогаем налогоплательщику не допускать ошибок. Условно, применяем форматно-логистический контроль. На следующих этапах также предусмотрены различные подсказки и сервисы для того, чтобы налоги уплатить можно было легко, без каких-либо дополнительных консультационных услуг бухгалтеров, а также широкое распространение новых цифровых решений, — пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
Регистрация плательщика НДС
При регистрации плательщика НДС руководитель организации обязан пройти аутентификацию через Digital ID (Face ID). Это позволяет на раннем этапе исключить возможность выписки поддельных электронных счетов-фактур.
После регистрации налогоплательщик осваивает базовые навыки работы с информационной системой электронных счетов-фактур, получает знания о методологии НДС, сроках подачи ЭСФ и деклараций.
Оптимизация налоговой отчетности
С 2009 года количество форм налоговой отчетности сократилось с 70 до 41, то есть на 44%. Сейчас их количество уменьшено до 28 форм. При этом добавлены обязательные строки для применения налоговых льгот.
Если сумма налоговых обязательств не превышает 1 млн тенге, отчет по налогу на имущество и земельному налогу за текущий период не подается. Если сумма обязательств меньше 1 млн тенге, налогоплательщик подает декларацию один раз в год по итогам года и осуществляет соответствующую уплату.
Отчеты и декларации по налогу на транспортные средства отменяются. Расчет налога теперь осуществляется на основе данных органов полиции.
Еще одно важное новшество — отказ от штрафов за непредставление налоговой отчетности. Если декларация не подана, она считается поданной с нулевыми показателями. Налогоплательщик сохраняет право подать дополнительную форму отчетности, а административная ответственность за несвоевременную подачу декларации отменяется.
Новая модель управления налоговыми рисками
Система управления налоговыми рисками является важной частью фискального администрирования. Ранее существовавшая модель вызывала вопросы у бизнеса: применяемые критерии и их конфиденциальность становились предметом жалоб.
В связи с этим подходы пересмотрены. В первую очередь изменилось отношение к классификации налогоплательщиков. Новый Налоговый кодекс отменяет распределение налогоплательщиков по уровню риска. Сейчас в Комитете государственных доходов формируется реестр возможных рисков на всех этапах жизненного цикла налогоплательщика — от регистрации до исключения из учета.
Принудительное взыскание
Механизмы принудительного взыскания налоговой задолженности значительно переработаны. Ранее взыскание начиналось с 6 МРП по налогам и 1 тенге по социальным отчислениям. Теперь порог увеличен до 20 и 6 МРП соответственно.
До 20 МРП отправляется только уведомление о задолженности, начисляется пеня. Другие меры не применяются.
С задолженностью от 20 до 45 МРП отправляется уведомление. При неуплате блокируются исходящие операции и только после этого (при самостоятельной неуплате) оформляются инкассовые приказы.
С задолженностью свыше 45 МРП применяется инвентаризация и продажа имущества, взыскание через дебиторскую задолженность.
При задолженности более 27 000 МРП, не погашенной в течение трех месяцев, на руководителя юридического лица накладывается ограничение на выезд из страны. Это правило вступает в силу с 1 июня 2026 года.
Рассрочка по налогам
Новый кодекс предусматривает для налогоплательщиков с задолженностью до 1 500 МРП (5,9 млн тенге) возможность продлить срок уплаты или выплатить задолженность в рассрочку на срок до одного года без обеспечения имуществом или банковской гарантией.
Участнику уровневого мониторинга предоставляется отсрочка не более 12 месяцев. Размеры таких налогоплательщиков утверждаются приказом Министерства финансов.
Налоговые проверки
Плановые налоговые проверки отменяются. Назначение проверок проводится на основании предварительного слушания и анализа деятельности налогоплательщика в рамках Административного процессуального кодекса.
Для субъектов малого бизнеса установлено не более двух приостановок проверок, что позволяет сократить продолжительность проверок и снизить административную нагрузку. При этом проверки переводятся в электронный формат: инструкция — в бумажном виде, взаимодействие — через личный кабинет налогоплательщика.
Администрирование «с чистого листа»
В рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2026 года налоговое администрирование микро- и малого бизнеса проводится «с чистого листа».
Для поддержки предпринимателей предусмотрены следующие меры:
- за исключением определенных случаев, камеральный контроль и налоговые проверки за периоды до 1 января 2026 года отменяются;
- сделки по периодам до 1 января 2026 года признаются недействительными, подача судебных исков о регистрации (или перерегистрации) приостанавливается;
- упрощается процедура ликвидации предпринимательских субъектов без проведения камерального контроля;
- лица, не представившие отчетность или нарушившие обязательный порядок учета по НДС, освобождаются от административной ответственности;
- до 1 апреля 2026 года, при погашении основной задолженности, штрафы и пени по налогам и платежам списываются.
Напомним, ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов разъяснил, в каких случаях мобильные переводы физических лиц с 1 января могут попасть под налоговый контроль.