Новый Налоговый кодекс вступил в силу в Казахстане: что изменится

Основные изменения

Корпоративный подоходный налог сохраняется на уровне 20%, но применяется дифференцировано:

для банков и игорного бизнеса — 25%;

для организаций социальной сферы — в 2026 году — 5%, в 2027 году — 10%;

для производителей сельскохозяйственной продукции — 3% (льготная ставка сохраняется).

НДС повышается до 16%.

Для лекарственных средств и медицинских услуг устанавливаются сниженные ставки:

в 2026 году — 5%;

в 2027 году — 10%.

При этом освобождаются от НДС услуги туроператоров по внутреннему туризму, реализация книг отечественного издания, услуги по изданию книг в печатном виде, а также археологические работы.

Подоходный налог физических лиц переходит на прогрессивную систему. Доход свыше 8 500 МРП (примерно 34 млн тенге в год) облагается по ставке 15%. Прогрессивная шкала также применяется к дивидендам. При этом сохраняются налоговые льготы на пенсионные выплаты.

Вводится дополнительный акцизный налог в размере 10% на дорогие товары:

легковые автомобили стоимостью более 75 млн тенге;

суда стоимостью более 100 млн тенге;

алкоголь стоимостью более 500 тыс. тенге за литр;

сигареты стоимостью более 10 тыс. тенге за штуку.

Если общая стоимость недвижимого имущества превышает 450 млн тенге, то налог на имущество увеличивается.

Вводится сервисная модель налогового администрирования

Основной акцент в налоговом администрировании сделан на фискальное администрирование — помощь бизнесу на всех этапах, начиная с регистрации и до выполнения всех налоговых обязательств. Развитие электронных налоговых сервисов на интернет-платформах позволяет реализовать это эффективно.

— На каждом этапе налогового администрирования предусмотрели меры. Меры касаются больше подсказок, консультаций. Если остановиться, то это, допустим, предзаполнение налоговых деклараций. Такая функция уже реализуется в части специальных налоговых режимов, а также представление декларации физическими лицами о доходах и имуществе. Такая возможность уже есть, то есть мы уже на этапе первичного представления отчетности помогаем налогоплательщику не допускать ошибок. Условно, применяем форматно-логистический контроль. На следующих этапах также предусмотрены различные подсказки и сервисы для того, чтобы налоги уплатить можно было легко, без каких-либо дополнительных консультационных услуг бухгалтеров, а также широкое распространение новых цифровых решений, — пояснил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

Фото: freepik.com

Регистрация плательщика НДС

При регистрации плательщика НДС руководитель организации обязан пройти аутентификацию через Digital ID (Face ID). Это позволяет на раннем этапе исключить возможность выписки поддельных электронных счетов-фактур.

После регистрации налогоплательщик осваивает базовые навыки работы с информационной системой электронных счетов-фактур, получает знания о методологии НДС, сроках подачи ЭСФ и деклараций.

Оптимизация налоговой отчетности

С 2009 года количество форм налоговой отчетности сократилось с 70 до 41, то есть на 44%. Сейчас их количество уменьшено до 28 форм. При этом добавлены обязательные строки для применения налоговых льгот.

Если сумма налоговых обязательств не превышает 1 млн тенге, отчет по налогу на имущество и земельному налогу за текущий период не подается. Если сумма обязательств меньше 1 млн тенге, налогоплательщик подает декларацию один раз в год по итогам года и осуществляет соответствующую уплату.

Отчеты и декларации по налогу на транспортные средства отменяются. Расчет налога теперь осуществляется на основе данных органов полиции.

Еще одно важное новшество — отказ от штрафов за непредставление налоговой отчетности. Если декларация не подана, она считается поданной с нулевыми показателями. Налогоплательщик сохраняет право подать дополнительную форму отчетности, а административная ответственность за несвоевременную подачу декларации отменяется.

Новая модель управления налоговыми рисками

Система управления налоговыми рисками является важной частью фискального администрирования. Ранее существовавшая модель вызывала вопросы у бизнеса: применяемые критерии и их конфиденциальность становились предметом жалоб.

В связи с этим подходы пересмотрены. В первую очередь изменилось отношение к классификации налогоплательщиков. Новый Налоговый кодекс отменяет распределение налогоплательщиков по уровню риска. Сейчас в Комитете государственных доходов формируется реестр возможных рисков на всех этапах жизненного цикла налогоплательщика — от регистрации до исключения из учета.

Коллаж: Kazinform/ Canva

Принудительное взыскание

Механизмы принудительного взыскания налоговой задолженности значительно переработаны. Ранее взыскание начиналось с 6 МРП по налогам и 1 тенге по социальным отчислениям. Теперь порог увеличен до 20 и 6 МРП соответственно.

До 20 МРП отправляется только уведомление о задолженности, начисляется пеня. Другие меры не применяются.

С задолженностью от 20 до 45 МРП отправляется уведомление. При неуплате блокируются исходящие операции и только после этого (при самостоятельной неуплате) оформляются инкассовые приказы.

С задолженностью свыше 45 МРП применяется инвентаризация и продажа имущества, взыскание через дебиторскую задолженность.

При задолженности более 27 000 МРП, не погашенной в течение трех месяцев, на руководителя юридического лица накладывается ограничение на выезд из страны. Это правило вступает в силу с 1 июня 2026 года.

Рассрочка по налогам

Новый кодекс предусматривает для налогоплательщиков с задолженностью до 1 500 МРП (5,9 млн тенге) возможность продлить срок уплаты или выплатить задолженность в рассрочку на срок до одного года без обеспечения имуществом или банковской гарантией.

Участнику уровневого мониторинга предоставляется отсрочка не более 12 месяцев. Размеры таких налогоплательщиков утверждаются приказом Министерства финансов.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

Налоговые проверки

Плановые налоговые проверки отменяются. Назначение проверок проводится на основании предварительного слушания и анализа деятельности налогоплательщика в рамках Административного процессуального кодекса.

Для субъектов малого бизнеса установлено не более двух приостановок проверок, что позволяет сократить продолжительность проверок и снизить административную нагрузку. При этом проверки переводятся в электронный формат: инструкция — в бумажном виде, взаимодействие — через личный кабинет налогоплательщика.

Администрирование «с чистого листа»

В рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2026 года налоговое администрирование микро- и малого бизнеса проводится «с чистого листа».

Для поддержки предпринимателей предусмотрены следующие меры:

за исключением определенных случаев, камеральный контроль и налоговые проверки за периоды до 1 января 2026 года отменяются;

сделки по периодам до 1 января 2026 года признаются недействительными, подача судебных исков о регистрации (или перерегистрации) приостанавливается;

упрощается процедура ликвидации предпринимательских субъектов без проведения камерального контроля;

лица, не представившие отчетность или нарушившие обязательный порядок учета по НДС, освобождаются от административной ответственности;

до 1 апреля 2026 года, при погашении основной задолженности, штрафы и пени по налогам и платежам списываются.

