Мы помогаем налогоплательщику не допускать ошибок — вице-министр Ержан Биржанов

Вице-министр сообщил, что в целях снижения административной нагрузки на налогоплательщиков и создания благоприятных условий для развития бизнеса, повышения качества фискального администрирования и обеспечения максимально возможной цифровизации налогового контроля в рамках нового Налогового кодекса усовершенствованы подходы по налоговому администрированию.

— На каждом этапе налогового администрирования предусмотрели меры. Меры касаются больше подсказок, консультаций. Если остановиться, то это, допустим, предзаполнение налоговых деклараций. Такая функция уже реализуется в части специальных налоговых режимов, а также представление декларации физическими лицами о доходах и имуществе. Такая возможность уже есть, то есть мы уже на этапе первичного представления отчетности помогаем налогоплательщику не допускать ошибок. Условно, применяем форматно-логистический контроль. На следующих этапах также предусмотрены различные подсказки и сервисы для того, чтобы налоги уплатить можно было легко, без каких-либо дополнительных консультационных услуг бухгалтеров, а также широкое распространение новых цифровых решений, — сказал Е.Биржанов.

По его словам, при регистрации плательщика НДС внедрено прохождение аутентификации руководителя посредством Digital ID (Face ID). Эти меры позволят минимизировать риск регистрации фиктивных плательщиков НДС, и, как минимум, налогоплательщик будет знать о своих налоговых обязательствах. По представлению налоговой отчетности с 2009 года по 2025 год количество форм сокращено на 44% или с 70 до 41. Теперь, в рамках нового Налогового кодекса, утвержденные на сегодня 41 форма налоговой отчетности дополнительно сокращены на 30%, или на 13 форм, до 28. Но при этом в отчетность добавлены строки, обязательные для заполнения при применении налоговых льгот. Отменены расчеты текущих платежей по налогу на имущество и земельному налогу, если сумма обязательств не превышает 1 млн тенге. Если сумма платежей менее 1 млн тенге, налогоплательщик будет представлять только одну декларацию по итогам года и соответственно производить уплату. По налогу на транспортные средства отменено представление расчетов и декларации. Начисление будет производиться по данным органов дорожной полиции, как это сейчас происходит по физическим лицам. Также одним из важных новшеств является отказ от «штрафов» за непредставление налоговой отчетности.

Спикер также рассказал о новой модели управления налоговыми рисками. Действующая система управления рисками вызывает много вопросов со стороны бизнеса, есть жалобы на применяемые критерии, на их конфиденциальность. В связи с этим возникла необходимость пересмотра подходов. В первую очередь изменен подход к системе управления рисками.

В новом Налоговом кодексе отошли от категорирования налогоплательщиков на степени риска. Сейчас в Комитете государственных доходов уже начата работа по формированию реестров рисков, которые могут возникнуть на всех этапах жизненного цикла налогоплательщика, начиная от регистрации и заканчивая процессом ликвидации.

Как сообщил вице-министр, в рамках камерального контроля также перенастроен процесс. Камеральный контроль переориентирован с направления уведомлений о выявленных нарушениях, на направление уведомлений о выявленных расхождениях. То есть, смещен акцент и налогоплательщику предоставлено право самостоятельной корректировки налоговых обязательств, то есть он может представить дополнительную декларацию или представить пояснение по выявленным расхождениям.

Далее Е.Биржанов рассказал об изменениях при принудительном взыскании налоговой задолженности, предоставлении отсрочки и рассрочки, администрировании налога на добавленную стоимость и других новшествах.

Ранее сообщалось, что, выступая на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа» и «Парыз» и победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана», Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса.



