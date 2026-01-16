Кто в Казахстане освобождается от подоходного налога, рассказали в КГД

Согласно новому Налоговому кодексу, в Казахстане вводится дифференцированная ставка индивидуального подоходного налога.

— С 2026 года у нас предусмотрена прогрессивная шкала ставок индивидуального подоходного налога. Это означает, что чем выше доход, тем выше ставка ИПН применяется к этому доходу, — пояснила заместитель руководителя управления налоговой методологии КГД Айгуль Аббасова.

Предусмотрено несколько прогрессивных шкал ставок ИПН в зависимости от вида доходов.

При этом от уплаты ИПН освобождаются граждане с невысоким уровнем дохода — около 145 тысяч тенге в месяц.

Доходы физических лиц в размере до 36 млн тенге в год (примерно три млн тенге в месяц) будут облагаться по ставке 10%. Повышенная ставка в 15% будет применяться к сумме доходов, превышающей этот порог.

— Все доходы, за исключением доходов в виде дивидендов и доходов индивидуального предпринимателя, применяющего общеустановленный режим налогообложения, облагаются по прогрессивной шкале до 8500 МРП — это порядка 36 млн за календарный год. Все эти доходы будут облагаться по ставке 10%. Сохраняется ставка 10%. Но все, что выше этой суммы, свыше 36 миллионов тенге за календарный год, уже будет облагаться по ставке 15% суммы превышения, — отметила Айгуль Аббасова.

