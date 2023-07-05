Сирийское возвращение – конец «Арабской весны»?

АММАН. КАЗИНФОРМ – В мае этого года совет Лиги арабских государств (ЛАГ) – международной организации, охватывающей 22 государства на Ближнем Востоке и в Северной Африке – принял решение о возвращении Сирии в организацию, членство в которой было приостановлено 12 лет назад. Распространено мнение, что это событие стало завершением Арабской весны – волны протестов и восстаний, охвативших большинство арабских стран в начале 2010-х годов. Собственный корреспондент МИА «Казинформ» попытался разобраться что стало причиной этих событий.

Сегодня политологи говорят о некоторых тектонических сдвигах в системе сложившихся международных отношений на Ближнем Востоке, когда произошла нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном. За ней последовало примирение между Саудовской Аравией и Сирией, когда обе стороны договорились восстановить отношения и работу дипломатических представительств.

Наблюдатели полагают, что примирение с Сирией началось после февральских землетрясений, потрясших юго-восток Турции и северные регионы Арабской республики. Эксперты же считают, что процессы примирения начались несколько раньше. К началу 2020-х годов ближневосточные лидеры уже поняли тщетность изоляции Сирии и на себе ощутили все последствия такой политики. Но обо всем по порядку.

Арабская весна

В 2011 году пламя арабской весны охватило Северную Африку и Ближний Восток. Волны протестов перекидывались из государства в государство, принося с собой смену правящих режимов, гражданские войны и последовавшие за ними социально-экономические потрясения, которые затронули как арабский регион, так и весь мир.

В Сирии протесты вспыхнули в 2011 году, они сопровождались требованиями проведения демократических реформ и освобождения политических заключенных. Подавление уличных демонстраций привело к гибели политактивистов, столкновениям с полицией и силовиками, а сам протест постепенно принял форму выступления против правления сирийского президента Башара Асада.

До сегодняшнего дня сирийские власти считают, что к применению оружия против демонстрантов привела радикализация протестов, которая случилась не без помощи из-за рубежа. В свою очередь сторонники сирийской оппозиции обвиняют руководство страны, включая президента Асада и руководителей силовых органов, в жестоком подавлении протестов и гибели сирийских граждан.

Фото: район Карм аль-Джабаль в городе Алеппо в 2017 году // Джозеф Эйд/AFP

Через семь месяцев после начала протестов, в ноябре 2011 года государства-члены ЛАГ приостановили членство Сирии в организации, объяснив это неприемлемостью применения насилия против демонстрантов, несмотря на то что Сирия являлась одной из стран-основательниц Лиги.

Фото: Надпись на стене «Твоя очередь, доктор» на стене школы в городе Дараа, известная тем, что с нее началась гражданская война в Сирии. Она содержит намек на сирийского президента Б.Асада, который по образованию является офтальмологом. Надпись создана в марте 2011 года, к тому времени на волне «арабской весны» ушли в отставку президенты Туниса и Египта. Подростки, сделавшие «граффити», подверглись преследованию // Автор не установлен.

В это же время дезертирство из сирийской полиции и армии привело к появлению оппозиционной властям Свободной сирийской армии, а страна уже окончательно скатилась к гражданской войне. В конфликт оказались вовлечены государства региона, международные организации и мировые державы. Вдобавок ко всему, пользуясь гражданской войной, в стране почувствовали силу международные террористические группировки, которые в условиях хаоса и беспорядка начали захватывать территории в Сирии и Ираке, и устанавливать там собственный халифат.

Во время войны ряд арабских стран оказывали поддержку вооруженным оппозиционным группировкам, пытавшимся свергнуть Башара Асада, которого в свою очередь поддерживали Россия, Иран и ополченцы, связанные с Тегераном.

Что происходит сейчас

Гражданская война принесла много бед и лишений сирийскому народу. Затянувшийся конфликт унес жизни почти полумиллиона человек и привел к перемещению половины довоенного населения страны, составлявшего 23 миллиона человек.

Из более 12 млн покинувших свои дома сирийцев около 6 млн стали внутренне переселенцами, а около 6,6 млн покинули страну. Большая часть из них - около 5,5 млн нашли прибежище в соседних Турции, Иордании, Ливане и Ираке. Около миллиона сирийцев перебралось в Европу, что тогда стало крупнейшим перемещением беженцев со времен Второй мировой войны.

Фото: Лагерь сирийских беженцев Заатари, один из крупнейших в мире. // Mandel Ngan/AP/Press Association Images

По данным «Сирийской обсерватории по правам человека» – НПО, занимающейся документированием нарушений прав человека в Сирии – с начала гражданской войны по состоянию на март 2023 года в стране погибло 613 тыс. человек, из них 503 тыс. смертей задокументированы поименно.

Фото: Более миллиона сирийцев бежали в Ливан, спасаясь от 12-летней гражданской войны в Сирии. BBC

Отдельные государства и организации предпринимали тщетные попытки посредничества с целью если не помирить противоборствующие стороны, то хотя бы усадить их за стол переговоров и начать хотя бы какое-то движение к урегулированию.

Одной из ключевых стала резолюция Совета безопасности ООН за номером 2254, которая была принята в декабре 2015 года. Все 15 стран-членов Совбеза проголосовали за нее единогласно. Сегодня, говоря о будущем Сирии, можно часто услышать отсылки к этой резолюции. В ее тексте подчеркивается в качестве основополагающего принципа, что будущее страны определит сам сирийский народ, а также признается роль Международной группы посредников по Сирии.

Фото: Международная встреча по Сирии. Астана 2019.

Также следует упомянуть и Астанинский процесс – начавшиеся в казахстанской столице в январе 2017 года переговоры по Сирии, на которых впервые за стол переговоров получилось усадить как представителей сирийского правительства, так и противоборствующих им мятежников. Процесс привел к формированию Астанинской тройки – России, Турции и Ирана. Подводя итоги, можно сказать, что Астанинский мирный процесс справился со своей задачей, о чем недавно заявил вице-министр иностранных дел РК Канат Тумыш.

Инфографика: Карта Сирии на начало 2023 года. Сегодня большая территория Сирии находится под контролем правительства (оранжевый цвет). Желтым выделены территория Заевфратья – северо-восточные районы Сирии за рекой Евфрат, находящиеся под контролем Сирийских демократических сил – коалиции сирийских курдов и некоторых арабских племен, поддерживаемых США. Зеленым цветом выделены территории, подконтрольные сирийским оппозиционным группировкам на севере страны, некоторые из которых поддерживаются Турцией. Зеленый «остров» вблизи границы с Иорданией и Ираком – место расположения американской базы «ат-Танф» и оппозиционных группировок, лояльных США. // Источник – аналитический центр «Джусур»

Как вернули Сирию в Лигу арабских государств?

7 мая министры иностранных дел стран-участниц Лиги арабских государств приняли решение вернуть Сирию за стол переговоров, заявив о восстановлении ее членства в организации.

Фото: Делегаты и министры иностранных дел государств-членов в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире, 7 мая 2023 года. Министры голосуют за восстановление членства Сирии в организации // AP

Уже через полторы недели Башар Асад, ранее бывший изгоем в сообществе арабских государств, впервые за 12 лет прилетел на саммит ЛАГ в саудовском городе Джидда на побережье Красного моря. Там он заявил, что надеется, что его возвращение ознаменует собой новую фазу мира и благополучие в регионе.

Фото: страница президента Сирии в Facebook/AFP/Getty Images

В своем выступлении президент Асад настаивал на том, что Сирия всегда будет принадлежать арабскому миру. Но другие страны не должны вмешиваться в то, что происходило внутри его страны. Но не все арабские государства согласились с возвращением Сирии. Катар, Кувейт и Марокко выступают против нормализации отношений с сирийскими властями, считая, что Дамаск не предпринял никаких действий, которые заслуживали бы какой-либо реабилитации. Однако ни Катар, ни Кувейт не препятствовали возвращению Сирии в Лигу арабских государств, и представители обеих стран не присутствовали на встрече 7 мая.

Также сообщается, что 19 мая в разгар саммита ЛАГ эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани внезапно покинул заседание перед выступлением Башара Асада. Жест катарского лидера был расценен как несогласие с возвращением Дамаска в организацию. Позже министр иностранных дел Катара Рахман Аль Тани заявил, что Доха не против членства Сирии в ЛАГ, но «есть проблема» с руководством сирийской республики.

Фото: Башар Асад – в числе лидеров государств-членов ЛАГ на 32-м саммите организации в Джидде. 19 мая 2023г. // Королевский двор Саудовской Аравии

Против нормализации отношений с Сирией также выступили Соединенные Штаты.

«Мы дали ясно понять всем нашим партнерам, что Сирия не заслуживает повторного принятия в Лигу арабских государств. Мы не пойдем на нормализацию отношений с режимом (президента Сирии Башара) Асада и не поддерживаем в этом наших союзников и партнеров», - прокомментировал представитель Госдепартамента Ведант Патель решение ЛАГ.

Что повлияло на арабские государства и почему они вдруг поменяли мнение о Сирии

Считается, что февральские землетрясения и волна солидарности с Сирией в регионе ускорили шаги арабских стран по восстановлению дипломатических отношений с Сирией. Но многие политологи видят в этом лишь повод для восстановления отношений.

В действительности арабские лидеры в последние годы начали замечать, к чему привела изоляция Сирии в регионе. Не считая того, что страна стала источником миграционного кризиса, Сирия стала источником распространения других проблем - возникновения сетей наркотрафика, ослабления государственных границ, а также усиление иранских сил и поддерживаемых Тегераном ополченцев, что ряд суннитских государств региона рассматривают как угрозу.

В последние годы несколько арабских стран даже предприняли шаги по восстановлению дипломатических отношений, в первую очередь ОАЭ в 2018 году. Иордания вновь открыла свои границы с Сирией в 2021 году. Переломный момент в реинтеграции Сирии в дипломатические круги арабского мира наступил в начале этого года, когда Саудовская Аравия начала двигаться к примирению с Дамаском. В апреле Эр-Рияд и Дамаск объявили о намерении вновь открыть посольства и возобновить полеты. Более того, дипломатическая сделка между Саудовской Аравией и Ираном 10 марта ускорили движение Эр-Рияда к нормализации отношений с Асадом.

Распространено мнение, что причиной потепления отношений арабского мира с Сирией стало усиление в регионе позиций Ирана - главного противника Саудовской Аравии. Сближение Сирии с арабскими странами - часть более широкой тенденции последних лет: на Ближнем Востоке царит общее ощущение разрядки и поиска новых партнеров, совпавшее с постепенным уходом Соединенных Штатов из региона и ростом влияния Китая, констатируют эксперты.

Асад победил?

По словам Арона Лунда, сотрудника Century International и ближневосточного аналитика, восстановление полноправного членства в Лиге арабских государств знаменует собой крупную победу сирийского правительства.

Такого же мнения придерживаются большинство экспертов, которые считают, что возвращение в «арабскую семью» - значительная дипломатическая победа Асада и его союзников и свидетельство перестройки сил на Ближнем Востоке, ослабления влияния США и появления в регионе Китая.

Тут же необходимо отметить, что Асада приняли в арабское сообщество не без условий. Накануне саммита в Джидде состоялись встречи с участием министров арабских государств Персидского залива - Иордании, Ирака и Египта. На них главе сирийского МИДа Фейсалу Микдаду были поставлены условия возвращения Сирии в Лигу – прекращение войны, содействие в миграционном кризисе, обуздание наркотрафика.

Фото: Главы МИД Иордании, Саудовской Аравии, Ирака, Египта и Сирии на региональной консультативной встрече обсуждают возвращение Сирии в ЛАГ. Амман, Иордания, 1 мая 2023г. // AP / Raad Adayleh

Такие страны, как Иордания и страны Персидского залива, стремятся использовать возвращение Сирии в Лигу арабских государств и открытие прямых каналов с Сирией, чтобы положить конец незаконной торговле каптагоном. Так считает иорданский эксперт Амир ас-Сабайле, подчеркивая, что вопрос противодействия наркотрафику остается главной проблемой для многих стран.

Сегодня правительству Сирии нужна финансовая поддержка и легитимность – и то, и другое, по мнению Дамаска, может быть достигнуто, в конечном итоге, путем восстановления официальных отношений с Саудовской Аравией и другими богатыми арабскими странами. Несмотря на это, никто не ожидает, что деньги и инвестиции потекут в Сирию немедленно. Введенные западными странами санкции, один из которых – американский «Закон Цезаря» - являются крупным препятствием для инвестиций в Арабскую республику.