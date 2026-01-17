В США начали расследование против главы штата после запрета для иммиграционных агентов

Министерство юстиции США начало расследование в отношении губернатора Миннесоты Тима Уолза и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея (оба демократы) по подозрению в сговоре с целью воспрепятствования работе федеральных иммиграционных агентов, сообщают ведущие американские СМИ, в том числе партнер Би-би-си телеканал CBS.

Одновременно стало известно, что федеральная окружная судья Кэтрин Менендес запретила тысячам агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля ICE, направленных в Миннесоту, арестовывать мирных протестующих и применять против них такие средства, как перцовый аэрозоль.

Протесты в штате усилились после того, как на прошлой неделе агент ICE застрелил в Миннеаполисе 37-летнюю поэтессу Рене Николь Гуд. В пятницу CBS сообщили новые подробности ее гибели: парамедики зафиксировали не меньше трех огнестрельных ранений и, возможно, четвертое ранение в голову.

Губернатор Уолз отреагировал на новости о федеральном расследовании постом в X:

— Превращение судебной системы в оружие против оппонентов — это авторитарная тактика. Единственный человек, который не является объектом расследования в связи с убийством Рене Гуд, — это федеральный агент, который в нее стрелял.

Мэр Фрей в комментарии Би-би-си заявил:

— Это очевидная попытка запугать меня за то, что я защищаю Миннеаполис, наши местные правоохранительные органы и наших жителей от опасности и хаоса, которые принесла на наши улицы эта администрация.

Он подчеркнул: «Меня не запугают».

Би-би-си направила запрос в Министерство юстиции США с просьбой прокомментировать уголовное дело.

Администрация Трампа обвиняет губернатора Миннесоты в использовании угрожающей риторики — в частности, когда он назвал ICE «современным гестапо». Фрей, со своей стороны, требовал, порой в нецензурной форме, чтобы иммиграционные агенты покинули Миннеаполис.

По словам представителя администрации, с которым говорила CBS, федеральные прокуроры хотят применить к политикам статью 372 тома 18 Свода законов США. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за сговор двух и более лиц с целью препятствования федеральным должностным лицам в исполнении обязанностей «силой, запугиванием или угрозами».

Тем временем, судья Менендес, назначенная в 2021 году президентом Джо Байденом, издала постановление на 83 страницы, устанавливающее множество ограничений на действия агентов ICE. Им запрещается арестовывать протестующих и применять против них нелетальные средства, включая перцовый аэрозоль.

Также им запрещено останавливать автомобили и задерживать водителей и пассажиров, если нет «разумных, артикулируемых подозрений» в том, что они насильственно препятствуют работе иммиграционных агентов. Отдельно оговаривается, что простое движение автомобиля за служебным транспортом федеральных ведомств не является основанием для его остановки.

Демократические законодатели рассказали, что опросили нескольких жителей Миннесоты, утверждавших, что ICE задержала их и много часов держала в цепях, пока они не смогли доказать свое американское гражданство. Би-би-си направила запрос за комментарием ICE и в Министерство внутренней безопасности.

В пятницу Дональд Трамп несколько раз высказывался о происходящем в Миннесоте. Сначала он написал в Truth Social, что протестующие — это «проплаченные профессионалы», а Уолз и Фрей «полностью потеряли контроль».

Позже репортеры в Белом доме спросили президента, планирует ли он применить Акт о восстаниях 1807 года и направить в Миннесоту войска. Ранее Трамп намекал на такую возможность, но в этот раз ответил отрицательно:

— Если бы мне было это нужно, я бы его применил. Не думаю, что сейчас есть основания его применять. Он очень мощный.

Напомним, что акции протеста начались после гибели гражданки США в Миннеаполисе. Сотрудник иммиграционной службы США застрелил женщину в Миннеаполисе, штат Миннесота, которая, как утверждают американские власти, пыталась наехать на сотрудника на своем автомобиле.