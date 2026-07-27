Сирия готова к соглашению по безопасности с Израилем

Сирия продолжает искать пути урегулирования отношений с Израилем на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке.

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera в воскресенье сообщил, что Дамаск стремится заключить соглашение по безопасности с Израилем.

По его словам, такой договор может открыть путь к всеобъемлющему миру между двумя странами без отказа Сирии от претензий на оккупированные Голанские высоты.

Speaking to Al Jazeera, Syrian President Ahmed al-Sharaa said Damascus is working towards a security agreement with Israel.



He also ruled out military intervention in Lebanon, instead focusing on supporting the country to overcome its current crisis. pic.twitter.com/G4I4PgkcBu — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 26, 2026

Аш-Шараа отметил, что Сирия стремится заручиться поддержкой как можно большего числа государств, которые могли бы оказать давление на Израиль, и побудить его проводить более сбалансированную политику в отношении Дамаска.

— Мы избегаем конфронтации с Израилем, поскольку это не отвечает интересам Сирии, — заявил сирийский лидер.

После свержения бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года израильские войска заняли ряд стратегических районов на территории Сирии, включая сирийскую часть горы Хермон в демилитаризованной зоне. С тех пор Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории, а также проводит операции, которые, по его утверждению, направлены на защиту друзского населения на юго-западе страны.

В интервью Al Jazeera сирийский президент также заявил, что Дамаск не рассматривает возможность военного вмешательства в Ливане.

По его словам, урегулирование кризиса в соседней стране должно носить комплексный характер, а любые решения о применении силы должны оставаться исключительно в руках ливанского государства.

Тем временем сирийское агентство SANA сообщило, что в результате израильского артиллерийского обстрела деревни Маария был уничтожен электрический трансформатор, из-за чего часть жилых домов осталась без электроснабжения.

Israeli occupation forces have targeted an electrical transformer in the village of Maariyah in western Daraa, cutting off power to most homes and deepening the suffering of residents amid repeated incursions.#Syria #Daraa #SANA_News #Israelhttps://t.co/RRNKIHFAUV — SANA English (@SANAEnOfficial) July 26, 2026

В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Сирии, призвал уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность страны, а также призвал снять с нее все санкции.