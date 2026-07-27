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    Сирия готова к соглашению по безопасности с Израилем

    Сирия продолжает искать пути урегулирования отношений с Израилем на фоне сохраняющейся напряженности в регионе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform на Ближнем Востоке. 

    Сирия готова к соглашению по безопасности с Израилем
    Фото: SANA

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Al Jazeera в воскресенье сообщил, что Дамаск стремится заключить соглашение по безопасности с Израилем.

    По его словам, такой договор может открыть путь к всеобъемлющему миру между двумя странами без отказа Сирии от претензий на оккупированные Голанские высоты.

    Аш-Шараа отметил, что Сирия стремится заручиться поддержкой как можно большего числа государств, которые могли бы оказать давление на Израиль, и побудить его проводить более сбалансированную политику в отношении Дамаска.

    — Мы избегаем конфронтации с Израилем, поскольку это не отвечает интересам Сирии, — заявил сирийский лидер.

    После свержения бывшего президента Башара Асада в декабре 2024 года израильские войска заняли ряд стратегических районов на территории Сирии, включая сирийскую часть горы Хермон в демилитаризованной зоне. С тех пор Израиль регулярно наносит удары по сирийской территории, а также проводит операции, которые, по его утверждению, направлены на защиту друзского населения на юго-западе страны.

    В интервью Al Jazeera сирийский президент также заявил, что Дамаск не рассматривает возможность военного вмешательства в Ливане.

    По его словам, урегулирование кризиса в соседней стране должно носить комплексный характер, а любые решения о применении силы должны оставаться исключительно в руках ливанского государства.

    Тем временем сирийское агентство SANA сообщило, что в результате израильского артиллерийского обстрела деревни Маария был уничтожен электрический трансформатор, из-за чего часть жилых домов осталась без электроснабжения.

    В тот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Сирии, призвал уважать суверенитет, независимость, единство и территориальную целостность страны, а также призвал снять с нее все санкции.

    В мире Ближний Восток Сирия Израиль
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
    Автор