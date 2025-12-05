РУ
    10:16, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Сирены прозвучат в Карагандинской области 10 декабря

    В Карагандинской области 10 декабря проверят системы оповещения, передает агентство Kazinform со ссылкой на 

    Сирены
    Фото: gov.kz

    Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области информирует жителей и гостей региона о предстоящей плановой проверке системы оповещения территориального уровня.

    10 декабря 2025 года в 10:55 запустят все имеющиеся звуковые электросирены по сигналу «Внимание всем!». Цель — проверка готовности систем оповещения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Ведомство просит жителей области сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию.

    В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

    Вчера, 4 декабря, в Алматы было зафиксировано землетрясение. Все системы оповещения сработали штатно: жители получили уведомления на телефоны посредством Mass Alert, прозвучали громкие голосовые предупреждения — городские сирены, в ТРЦ и общественных местах, школах, колледжах и вузах прошла эвакуация. 

