Синоптики предупредили жителей 10 городов Казахстана

По информации синоптиков, 28 ноября НМУ прогнозируются в городах Астана, Алматы, Кызылорда, Актобе, Атырау, Уральск, Темиртау, Жезказган, Караганда и Костанай.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах, которое влияет на здоровье людей.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Напомним, на 28 ноября объявлено штормовое предупреждение в 13 областях Казахстана. Ранее в акимате Алматы призвали жителей доверять только данным «Казгидромета» о качестве воздуха.