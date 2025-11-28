Туман и метели: в 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ночью и утром на востоке Карагандинской области ожидается гололед, на западе, севере, в центре области — туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Мангистауской области ожидается туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман.

На западе, севере, в центре области Абай ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель, гололед. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер западный, северо-западный днем на западе, юге области 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются туман, гололед.