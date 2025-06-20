Сын депутата Турлыханова отозвал прошение о замене наказания

Юрист Анна Чернова на своей странице в социальных сетях сообщила, что сегодня состоялось судебное заседание, на котором планировалось рассмотреть вопрос о замене меры наказания, однако ходатайство было отозвано.

Ранее сообщалось, что сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова подал ходатайство о замене неотбытого срока наказания на штраф.

Напомним, в феврале 2023 года сын мажилисмена избил супругов-юристов в Алматы. Позже сам Даулет Турлыханов принес извинения за поступок сына.

В октябре 2023 года Военный суд Алматинского гарнизона назначил наказание Нурасылу Болату в виде штрафа в размере 500 МРП — 1 725 000 тенге.

В мае 2024 года Верховный суд РК пересмотрел это дело. Суд изменил наказание на 2 года ограничения свободы, а сумму компенсации морального вреда увеличили до 1 миллиона тенге каждому.

В августе того года Нурасыла Болата, осужденного к ограничению свободы, обвинили в нарушении порядка пробационного контроля. Юрист Анна Чернова на своей странице в Instagram выложила видео, отметив, что подсудимый гуляет в ночное время в Алматы и нарушает закон.

В октябре 2024 года районным судом № 2 Медеуского района Алматы его наказание в виде ограничения свободы было заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.

Позже он подал аппелляцию, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.