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    20:40, 13 Июнь 2025 | GMT +5

    Сын депутата Даулета Турлыханова просит заменить наказание

    Сын депутата Мажилиса Даулета Турлыханова Нурасыл Болат подал ходатайство о замене неотбытого срока наказания на штраф, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нурасыл Болат
    Фото: sports.kz

    Об этом на своей странице в Instagram сообщила юрист Анна Чернова.

    В пресс-службе суда Алатау сообщили, что судебное заседание по данному делу запланировано на 19 июня в 14:40.

    Напомним, в феврале 2023 года сын мажилисмена избил юриста Анну Дмитриевич и ее супруга Олега Чернова в Алматы. Позже сам Даулет Турлыханов принес извинения за поступок сына.

    В октябре 2023 года Военный суд Алматинского гарнизона назначил наказание Нурасылу Болату в виде штрафа в размере 500 МРП — 1 725 000 тенге.

    В мае 2024 года Верховный суд РК пересмотрел это дело. Суд изменил наказание на 2 года ограничения свободы, а сумму компенсации морального вреда увеличили до 1 миллиона тенге каждому.

    В августе того года Нурасыла Болата, осужденного к ограничению свободы, обвинили в нарушении порядка пробационного контроля. Юрист Анна Чернова на своей странице в Instagram выложила видео, отметив, что подсудимый гуляет в ночное время в Алматы и нарушает закон.

    В октябре 2024 года районным судом №2 Медеуского района Алматы его наказание в виде ограничения свободы было заменено на лишение свободы на неотбытый срок 1 год 5 месяцев 10 дней.

    Позже он подал аппелляцию, но суд оставил решение первой инстанции без изменений.

    Теги:
    Суды Борьба с преступностью Криминал
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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