Сыну Даулета Турлыханова вынесли приговор

В военном суде Алматы вынесли приговор сыну депутата Мажилиса Даулета Турлыханова за избиение семьи юристов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уголовное дело в отношении военнослужащего Б. было рассмотрено пунктами 1 и 5 части 2 статьи 107 УК РК. Судом установлено, что подсудимый 11 февраля около 2 часов, находясь возле одного из ночных клубов Алматы, из хулиганских побуждений умышленно причинил телесные повреждения средней тяжести супругам Ч.

- Вина подсудимого доказана признательным показаниям самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и протоколами осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе военного суда.

Прокурор просил назначить наказание – 1,5 года ограничения свободы. Осужденный вину признал. Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, признаны возраст подсудимого, признание вины, отсутствие судимости, желание примириться и загладить вред. Отягчающим обстоятельством признано совершение уголовного правонарушения лицом, находящимся под присягой.

- С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП – 1 725 000 тенге. Кроме того, с подсудимого Б., в пользу потерпевших Ч. и Ч., взыскан компенсация в размере одного миллиона тенге за моральный вред. Приговор не вступил в законную силу, - отметили в военном суде.

В феврале этого года сообщалось, что семью юристов избили в Алматы. В департаменте полиции города по факту начали расследование по статье «Хулиганство». Позже выяснилось, что нападавшим был сын известного борца и депутата Мажилиса Даулета Турлыханова.

Сам Даулет Турлыханов также прокомментировал инцидент с участием его сына.

В военной прокуратуре РК выступили с заявлением. Стало известно, что сын Даулета Турлыханова является солдатом срочной службы и во время инцидента находился в отпуске.

Кроме того, ход дела сына депутата Мажилиса прокомментировал и министр обороны РК Руслан Жаксылыков.