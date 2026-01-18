Сильный снегопад в Алматы: на уборку улиц вышли около двух тысяч рабочих

По данным РГП «Казгидромет», с 16 по 18 января в городе выпало около 18 сантиметров снега. В настоящее время осадки не прогнозируются, дневная температура воздуха составляет минус 11–13 градусов.

Как сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции, городские службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта и пешеходов.

В период снегопада была организована комплексная очистка улично-дорожной сети. С участием 210 пескоразбрасывателей проведена обработка дорог 7 250 тоннами противогололедных материалов. В работах задействованы 28 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных экипажей дорожной полиции.

В дневное время на улицах города работают 75 оперативных бригад, более 1,7 тыс. дорожных рабочих и свыше 900 единиц спецтехники. Параллельно формируются снежные валы и организован круглосуточный вывоз снега с магистральных и пешеходных улиц, а также с мест общего пользования. По состоянию на 12:00 18 января уже вывезено 11 250 кубометров снега.

Одновременно продолжается механизированная и ручная уборка тротуаров, остановок общественного транспорта, надземных переходов, лестниц и пандусов. Особое внимание уделяется обеспечению подъездов к объектам массового посещения, включая медицинские и образовательные учреждения.

Ранее в городе за сутки выпало более 15 см снега.