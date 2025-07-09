Сильный пожар в Марселе: пострадали 110 человек

Пламя возникло на автомагистрали А552, соединяющей аэропорт Мариньян и Марсель. Спустя несколько часов из-за неблагоприятных погодных условий (засухи и порывов ветра) огонь распространился на север Марселя.

Огромный столб дыма достиг города Фоке, где жителей 16-го округа призвали оставаться дома.

— Чтобы дым не проникал в дома: закройте ставни и двери, заткните щели влажной тканью, — сообщила префектура Буш-дю-Рон в социальной сети «X».

В 17:30 по местному времени пожар, достигший Марселя, уничтожил более 700 гектаров площадей. Пламя быстро распространялось, угрожая северным районам южного города Франции.

Префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклерк заявил, что сегодня будет проведена комплексная оценка материального и человеческого ущерба, поскольку на данный момент пострадало не менее 70 домов, в том числе 10 разрушено. Сообщается, что около 110 человек получили легкие ранения.

В ходе пресс-конференции представитель власти добавил, что «пожар идёт на спад». «Но он не взят под контроль, возможны новые очаги возгорания», — сказал он.

— Сотни пожарных боролись с огнем ночью. Небольшие пожары вспыхивают в садах и сосновых лесах. Борьба идёт за спасение как можно большего количества домов. Сотни домов спасены нашими пожарными. Они пытаются остановить огонь на окраинах домов. Более подробный отчёт будет представлен в ближайшие часы. К счастью, жертв нет, — пояснил мэр Марселя Бенуа Пайан в эфире BFMTV.

На тушение пожаров задействовано 700 пожарных, в воздухе находятся 5 бомбардировщиков и 4 самолёта Canadair.

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