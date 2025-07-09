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    15:44, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Сильный пожар в Марселе: пострадали 110 человек

    В результате сильного пожара во вторник в пригороде крупнейшего города на юге Франции ранения получили 110 человек. К тушению огня привлечено более 700 пожарных, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.  

    Сильный пожар в Марселе: пострадали 110 человек
    Фото: EPA

    Пламя возникло на автомагистрали А552, соединяющей аэропорт Мариньян и Марсель. Спустя несколько часов из-за неблагоприятных погодных условий (засухи и порывов ветра) огонь распространился на север Марселя.

    Огромный столб дыма достиг города Фоке, где жителей 16-го округа призвали оставаться дома.

    — Чтобы дым не проникал в дома: закройте ставни и двери, заткните щели влажной тканью, — сообщила префектура Буш-дю-Рон в социальной сети «X».

    В 17:30 по местному времени пожар, достигший Марселя, уничтожил более 700 гектаров площадей. Пламя быстро распространялось, угрожая северным районам южного города Франции.

    Префект департамента Буш-дю-Рон Жорж-Франсуа Леклерк заявил, что сегодня будет проведена комплексная оценка материального и человеческого ущерба, поскольку на данный момент пострадало не менее 70 домов, в том числе 10 разрушено. Сообщается, что около 110 человек получили легкие ранения.

    В ходе пресс-конференции представитель власти добавил, что «пожар идёт на спад». «Но он не взят под контроль, возможны новые очаги возгорания», — сказал он.

    — Сотни пожарных боролись с огнем ночью. Небольшие пожары вспыхивают в садах и сосновых лесах. Борьба идёт за спасение как можно большего количества домов. Сотни домов спасены нашими пожарными. Они пытаются остановить огонь на окраинах домов. Более подробный отчёт будет представлен в ближайшие часы. К счастью, жертв нет, — пояснил мэр Марселя Бенуа Пайан в эфире BFMTV.

    На тушение пожаров задействовано 700 пожарных, в воздухе находятся 5 бомбардировщиков и 4 самолёта Canadair.

    О том, что Франция переживает неблагоприятные климатические явления в форме экстремальных волн жары, читайте здесь.

    Теги:
    Пожар Франция Европа
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
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