Франция сталкивается с первой волной жары

По словам местных метеорологов, это особенно интенсивный эпизод нынешнего лета, иллюстрирующий реальность глобального потепления в Европе.

Традиционный праздник «Fête de la Musique» в субботу, 21 июня, обещает быть жарким. Так французы столкнутся с первой волной экстремального тепла в этом сезоне.

— Начиная с четверга, 19 июня, столбик термометра, который был высоким в течение нескольких дней, будет постепенно расти, достигнув пика в субботу, — отмечает Météo France. — Особенно пострадает запад страны, где температура будет между 34 и 38 °C. Ночи также будут жаркими, даже тропическими, то есть температура не опустится ниже 20 °C.

Météo-France уже объявила оранжевый уровень тревоги в 16 департаментах на пятницу, особенно в Бретани и Оверни Рона-Альпы. Испания и Соединенное Королевство также будут затронуты.

Эта волна тепла, когда жара держится аномально высокой в ​​течение нескольких дней, является пятидесятой по счету, обрушившейся на Францию ​​с момента начала метеорологических наблюдений в 1947 году.

— Похоже, это иллюстрация новой реальности: волны тепла случаются чаще, становятся более интенсивными и наступают все раньше и позже, — отмечает французский климатолог. — Раньше мы ожидали, что такое случится раз в пять лет. Теперь же это происходит каждый год или даже чаще.

До 1989 года во Франции в среднем наблюдалось 1,7 дня с сильной жарой в год, а затем восемь дней в год в период с 2000 по 2015 годы. За последние десять лет этот показатель составлял 9,4 дня в год.

Ученые не перестают повторять: изменение климата делает экстремальные погодные явления, такие как волны тепла, засухи и даже наводнения, более частыми и интенсивными.

О периодах жары во Франции в 2024 году, читайте здесь.