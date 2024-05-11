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    01:46, 11 Май 2024 | GMT +6

    Сильная магнитная буря может спровоцировать проблемы в энергетических системах

    магнитные бури
    Фото: pixabay

    Магнитная буря сильного уровня происходит на Земле, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики. Согласно данным мониторинга, возмущенность магнитного поля Земли достигла уровня G3, означающего «сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

    Уровень G3 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах, в том числе ложные тревоги в предохранительных системах и «закипания» масляных трансформаторов. Также вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации, нарушения в высокочастотной радиосвязи. В средних широтах можно будет наблюдать полярные сияния.

    Ранее ученые фиксировали мощные вспышки на Солнце.

    Всего за последние две недели произошло десять вспышек класса X и большое количество вспышек класса М. Некоторые из них сопровождались выбросами солнечной плазмы.

    Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.

    Напомним, в январе этого года астрономы мира заявили о том, что 2024 год будет годом активного Солнца, что означает частые геомагнитные возмущения Земли. По прогнозам ученых, крупные магнитные бури придутся на май–июнь текущего года. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь, но к концу года активность должна пойти на спад. Как защититься от магнитных бурь — в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Теги:
    Солнце Наука ТАСС Энергетика Мировые новости Планета Земля
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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