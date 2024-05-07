Высокая активность Солнца в 2024 году – как защититься от магнитных бурь

В январе этого года астрономы мира заявили о том, что 2024 год будет годом активного Солнца, что означает частые геомагнитные возмущения Земли. По прогнозам ученых, крупные магнитные бури придутся на май-июнь текущего года. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь, но к концу года активность должна пойти на спад, передает корреспондент агентства Kazinform.

Действительно, с начала мая произошло несколько крупных солнечных вспышек. А сегодня, 6 мая 2024 года, на Солнце произошла вспышка уровня X4.5, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Как оказалось, за последние за 10 лет это был один из мощных взрывов на Солнце, он был обнаружен визуально космическими телескопами.

- В настоящее время регистрируется резкий рост потоков рентгеновского излучения, измеряемых на уровне орбиты Земли. Продолжается крупнейший в этом цикле всплеск солнечной активности, наблюдающийся около двух суток. Признаков снижения активности на данный момент не наблюдается. Активная область находится в северном полушарии звезды, и выделяющаяся энергия воздействует на нашу планету. Есть очень высокие риски того, что до Земли дойдут потоки тяжелых частиц, воздействующих на электронику космических аппаратов, - говорится в сообщении.

Метеочувствительные люди в полной мере уже ощутили влияние солнечной активности. Поэтому прогноз магнитных бурь на начавшуюся неделю с 6 по 12 мая 2024 года будет очень кстати.

В целом геомагнитный фон на этой окажется сравнительно спокойным, однако сильные перепады, как уже сообщалось, могут регистрироваться 6 и 7 мая. По прогнозу xras.ru, 6 и 7 мая 2024 года суммарная продолжительность магнитных бурь может составить около 30 часов.

Затем ситуация должна стабилизироваться. Как правило, такие изменения геомагнитного фона проявляются в виде общей слабости, головных болей, повышения или, напротив, понижения артериального давления.

Метеозависимым людям следует сохранять бдительность — не перегружать себя и четко следовать указаниям врачей. Ухудшение самочувствия связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

По статистике, примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходят именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия. В такие дни метеочувствительным людям рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, должна быть умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков.

Точно прогнозировать вспышки на Солнце и следующие за ними магнитные бури невозможно. Можно говорить лишь об общих тенденциях геомагнитной обстановки, ожидающей землян в наступившем году.

По мнению врача кардиолога, геомагнитные возмущения могут негативно воздействовать только на небольшую группу людей. В основном на самочувствие жалуются впечатлительные люди, которые начитались статей о метеочувствительности.

Ранее сообщалось, что ученые зарегистрировали пять вспышек высокого класса М на Солнце.